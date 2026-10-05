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Marmaraereğlisi’nde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Marmaraereğlisi’nde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda şüpheli araçların Yeniçiftlik Mahallesi’ne geldiği belirlendi. Ekipler tarafından durdurulan 2 otomobilde ve araçlarda bulunan şüphelilerin üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda yaklaşık 80 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparatlar bulundu. Olayla ilgili E.K. ve H.D. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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