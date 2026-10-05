Nilüfer’de kaçak fabrika yıkıldı

Nilüfer Belediyesi, Yaylacık Mahallesi’nde fabrika olarak kullanılan 600 metrekarelik kaçak yapıyı yıktı.

Nilüfer Belediyesi, ilçe sınırları içindeki kaçak yapılaşmaya yönelik denetim ve yaptırımlarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Yaylacık Mahallesi’nde imara aykırı şekilde inşa edildiği tespit edilen 600 metrekarelik kaçak yapı için yıkım kararı uygulandı.

Fabrika amaçlı kullanılan binada ekipler tarafından kontrollü bir kısmi yıkım yapıldı. Yıkım esnasında yapı içerisinde bulunan makine ve ekipmanlara zarar verilmedi.

Yıkım süresince bölgede zabıta, emniyet ve sağlık ekipleri hazır bulundu. Güvenlik önlemleri eşliğinde yürütülen işlem, herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır