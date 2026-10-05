Film gibi sahneyi yayınladılar! Rus askeri Ukrayna İHA’sını omuzdan atılan füzeyle vurdu

Rus kanallarının paylaştığı yeni görüntülerde, Moskova çevresindeki petrol rafinerilerini hedef aldığı belirtilen Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA), Rus mobil hava savunma ekipleri tarafından son anda vurularak etkisiz hale getirildiği anlar görüntülendi.

MANPADS İLE SON ANDA VURULDU

Görüntülere göre, Ukrayna’ya ait FP/Liuity tipi kamikaze drone, bir petrol depolama tesisine çarpmak üzereyken Rus hava savunma unsurlarının hedefi oldu. Rus askerlerinin kullandığı 9K38 Igla serisi MANPADS (Omuzdan Atılan Hava Savunma Sistemi) ile yapılan atış sonucunda İHA havada imha edildi. Böylece tesiste meydana gelebilecek olası bir patlamanın önüne geçildi.

“GERÇEKÜSTÜ SAHNE” YORUMLARI YAPILDI

Ukrayna’ya ait dronların Moskova semalarına kadar ulaşması ve bu tehditlere karşı omuzdan atılan füzeler ile Pantsir-S1 hava savunma sistemlerinin başkent üzerinde aktif şekilde devreye girmesi, savaşın ulaştığı boyutu ortaya koydu. Askeri kaynaklar ve bölge kanalları, cephe hattından yüzlerce kilometre uzakta gerçekleşen bu hareketliliği, öngörülmesi güç bir “gerçeküstü sahne” olarak değerlendirdi.