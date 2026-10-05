Fransa sokaklarından görüntüler kabus gibi! Liseli öğrenci "Polis beni boğmaya çalıştı" deyip cinayetle suçladı

Fransa’da geçtiğimiz hafta öğretmen eksikliği ve eğitim şartlarına tepki olarak başlayan ve ülke geneline yayılan lise eylemlerinde hükümet harekete geçti. Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, dün yaptığı açıklamada, son günlerde çevik kuvvet polisi ile öğrenci protestocular arasında yaşanan çatışmaların ardından bugün ülke genelinde 500’e kadar okulun kısmen veya tamamen kapatılacağını açıkladı.

DERSLER ASKIYA ALINDI

Geffray, güvenlik koşullarının sağlanamaması nedeniyle yaklaşık 400 ila 500 lisede derslerin tamamen veya kısmen askıya alınacağını belirtti.

Fransız Bakan protestoların başlamasından bu yana 24 okulun yakıldığını veya yağmalandığın sözlerine ekleyerek bugün protestolardan etkilenebilecek okul sayısının cuma günkü rakamla benzer düzeyde olabileceği uyarısında bulundu. Geffray, ancak kısmi ve kademeli bir şekilde derslere geri dönüleceği sözünü verdi.

Lise öğrencilerinin arasına sızan, hareketi bizzat öğrencilerin elinden alıp kontrolü ele geçiren ve aşırı şiddete başvuran büyük bir çoğunluğunu da sol kesimden olanların oluşturduğu aktivistlerin bulunduğunu kaydeden Geffray,"Bunun hem personelimiz hem de öğrencilerimiz için bir risk oluşturduğu açıktır" dedi.

Eğitim alanında görevli 78 personelin yaralandığını belirten Geffray, "Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir olay" ifadelerini kullandı.

LİSELİ GENÇ, KENDİSİNİ BOĞMAYA ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETTİĞİ POLİSİ "CİNAYETE TEŞEBBÜSLE" SUÇLADI

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülke geneline yayılan liseli eylemleri kapsamında Belfort kentinde dün polis şiddeti iddiasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Kentte Courbet Lisesi'ndeki eylemlere katılan genç, kendisine müdahale eden polisi "cinayete teşebbüsle" suçlayarak şikayetçi oldu.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta başlayan bu protestolar başkent Paris’ten Montpellier, Nantes ve Marsilya gibi diğer şehirlere de yayıldı. Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkedeki 3 bin 700 okuldan 735’inin şiddet içeren protestolardan etkilendiğini belirtmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, cuma günü 1 bin 747 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, dün yaptığı açıklamada hükümetinin lise öğrencileri ve eğitim personelinin karşılaştığı zorlukları gidermek amacıyla yeni adımlar attığını belirtti. Lecornu, söz konusu adımların derslerin kesintisiz devam etmesinin sağlanmasını, tesislerin iyileştirilmesini, okul günlerinin daha iyi düzenlenmesini ve Fransa’daki üniversiteye kabul platformunun daha şeffaf hale getirilmesini kapsadığını ifade etti.

EYLEMLERDE YAKLAŞIK 200 KİŞİ YARALANDI

Fransa’nın başkenti Paris ve çevresindeki eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlatılan eylemler, farklı şehirlere ve okullara yayılmıştı.

Eylemlerde eğitim görevlilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.

Ayrıca 800 civarında okulu etkileyen eylemlerde 5 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapılmıştı.

Kaynak: İHA, AA