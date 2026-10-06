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Türk futbolunu sarsan soruşturma! Bakan Gürlek: "Hakemlerin kararları inceleniyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakemler soruşturmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, "Türk futbolunun temiz olmasını istiyoruz. Bazı hakemlerin belli maçlara verildiği iddiası vardı. Hakemlerin kararları inceleniyor" dedi. Bakan Gürlek kendisine yöneltilen, "Hakemler dosyasında özellikle takip edilen bir derbi müsabakası var mı?" sorusuna da yanıt verdi. İşte tüm detaylar...

Türk futbolunu sarsan soruşturma! Bakan Gürlek: "Hakemlerin kararları inceleniyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AA Editör Masası'nın konuğu oldu. Bakan Gürlek burada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"HAKEMLERİN KARARLARI İNCELENİYOR"

Bakan Gürlek'in değerlendirme yaptığı konulardan biri de hakemler soruşturması oldu. Bakan Gürlek, hakemlerle ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini vurguladı ve "Resmi belgede sahtecilik üzerine soruşturma başlatıldı. Türk futbolunun temiz olmasını istiyoruz. Bazı hakemlerin belli maçlara verildiği iddiası vardı. Hakemlerin kararları inceleniyor" dedi.

Türk futbolunu sarsan soruşturma! Bakan Gürlek: "Hakemlerin kararları inceleniyor" 1

"BAHİS OYNAYAN HAKEM OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR"

Hakemler için şike iddiası olduğunu da aktaran Bakan Gürlek, "Bahis oynayan hakem var mı? Bu da araştırılıyor." ifadelerini kullandı.

"ÖYLE OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Bakan Gürlek, hakemlerin kimseye bağlı olmadan maçları yönetmelerini istediklerini vurguladı ve "Maalesef öyle olmadığını gördük." dedi.

Türk futbolunu sarsan soruşturma! Bakan Gürlek: "Hakemlerin kararları inceleniyor" 2

"TFF DİSİPLİN SÜRECİ YÖNETİYOR"

TFF'nin yürüttüğü sürece de değinen Bakan Gürlek, o sürecin kendi yürüttükleri süreçten farklı olduğunu söyledi ve "Onlar disiplin olarak süreci yönetiyor" şeklinde konuştu.

BAKAN GÜRLEK'TEN 'DERBİ' SORUSUNA YANIT

Bakan Gürlek kendisine yöneltilen, "Hakemler dosyasında özellikle takip edilen bir derbi müsabakası var mı?" sorusuna da yanıt verdi. Bakan Gürlek, "Elbette bu konuda şikayetler yapılmıştır, ihbarlar geliyordur ama somutlaştırmak gerekir. Yani şu derbi maçında şu hakemin kural hatasını kasıtlı olarak ya da bir menfaat karşılığında yaptığına dair bir somut veri olması lazım. Ama burada hukuk delillere göre hareket eder. Yani burada sizin söylediğiniz bakımdan ben arkadaşlarla görüştüğümde bana bir şey yok dediler.

Bu konuda elbette şikayetler yapılmıştır. Burada da somut veri çok önemli. MASAK önemli, HTS kayıtları önemli. Dediğiniz gibi işte bu hakemlerin sınav sorularından önceden verilmesi. Bazı hakemlerin özellikle mobbing yapılarak lansman dışı bırakılması, aynı derbi maçlara belirli bir hakem grubun yönlendirmesi bunlar önemli. Ama somut veri varsa, sizin söylediğiniz gibi özellikle hakemlerin kural hatasını bilerek yaptığı ya da kötü niyetle yaptığı ya da bir menfaat karşılığında yapıp yapmadığı bunların hepsi araştırılıyor. Şu an sizin söylediğiniz gibi bir şey yok" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMADA ŞİMDİYE KADAR 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmadaki adli sürece ilişkin de bilgi veren Gürlek, 5 kişinin tutuklu, 2 kişinin ise adli kontrol altında bulunduğunu açıkladı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da tutuklandığını belirten Gürlek, soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Adalet Bakanı Akın Gürlek
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