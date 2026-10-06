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Özgür Özel'den 'Osman Arıkan Nacar' çıkışı: "Ömer Çelik'le Bodrum'da tatil yapmışlar"

Türkiye'yi sarsan fon skandalında bu kez Osman Arıkan Nacar ismi gündem oldu. K Parti'den 2 kez aday adayı olan eski bürokrat Nacar'ın 20 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı ortaya çıktığı ortaya çıkarken; Yeni Parti lideri Özgür Özel'den çok sert tepki geldi. Söz konusu paranın 3 bin 333 apartman dairesi ettiğini belirten Özel, 'Ömer Çelik' iddiasını dile getirdi: "AK Parti Sözcüsü Sayın Ömer Çelik. Bodrum'da beraber tatil yapmışlar."

Özgür Özel'den 'Osman Arıkan Nacar' çıkışı: "Ömer Çelik'le Bodrum'da tatil yapmışlar"

Son dakika haberi: TBMM'nin yeni yasama yılında Yeni Parti ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Yeni Parti lideri Özgür Özel Meclis'teki kürsüden açıklamalarda bulundu.

“BÜTÜN TAKTİKLERİ UMUT KIRMAK”

Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Sandık gelene kadar sahadayız. Bütün taktikleri umutları kırmak, beklentiyi yok etmektir. Herkes emin olsun; o sandığa varacağız, o seçimi alacağız.
  • Yeni Parti 820 ilçede kongrelerini tamamladı. Üye sayımız 753 bine ulaştı.

MECLİS AÇILIŞINDAKİ YENİ PARTİ PROTESTOSU: “NEYİNİ DİNLEYECEĞİZ?”

  • Birileri çok rahatsız olmuş. Kayyım atayanların neyini dinleyeceğiz?

Özgür Özel den Osman Arıkan Nacar çıkışı: "Ömer Çelik le Bodrum da tatil yapmışlar" 1

FON SORUŞTURMASI

  • Bir tane tövbe hesabı açmışlar. Kul hakkı yiyen bu düzen değişmeli.
  • Millet geçim derdi ile kıvranırken asrın vurgunuyla tanıştık. Fatma Betül Sayan Kaya'nın fona girdiği 27, çıktığı 367 ev parası. İBB borsasının aklandığı yer Terra çamaşır makinesidir.
  • Ömer Çelik tatil iddiasına sessiz kaldı. Kimin üzerine gidiyorsunuz?
  • Lidya Holding var, Bulls Yatırım var. Enver Çelik ve Kemal Akkaya serbest kaldı savcılıktan. Bunlar tutuklanamayacak kadar büyük lokmalar.
  • Asrın soygununun maliyeti 90 milyar dolar. Neredeyse deprem 11 ilde yıktığı ve ortaya çıkardığı kaybın yüzde 90'ını AK Parti'nin kara düzeninde AK Parti'nin saadet zincirinden vurmuşlar.
  • Emre Alkın, tutuklu, bizzat Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu'na atanmıştır. Kerem Alkin, tutuklu, Erdoğan tarafından atandı.

"OSMAN ARIKAN NACAR, KAYA'NIN TAM 10 KATINI VURMUŞ"

  • Osman Arıkan Nacar, fondan çektiği para 20 milyar lira. Fatma Betül Sayan Kaya'nın tam 10 katını vurmuş.
  • Bu para 3 bin 333 apartman dairesi parası. Peki bu parayı kim kazanmış? Osman Arıkan Nacar.

Özgür Özel den Osman Arıkan Nacar çıkışı: "Ömer Çelik le Bodrum da tatil yapmışlar" 2
Osman Arıkan Nacar

'ÖMER ÇELİK' İDDİASI

En yakın arkadaşıyla baş başa tatil yapmış. Kimmiş? AK Parti Sözcüsü Sayın Ömer Çelik. Bodrum'da beraber tatil yapmışlar."

Özgür Özel den Osman Arıkan Nacar çıkışı: "Ömer Çelik le Bodrum da tatil yapmışlar" 3


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Yeni Parti
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