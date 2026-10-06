Kütahya Emniyeti yasa boğuldu! “Trafiğin ablası” hayatını kaybetti

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde uzun yıllar görev yapan kıdemli polis memuru Yasemin Bodur Karasu’dan acı haber geldi. Vatandaşlarla kurduğu samimi iletişim nedeniyle kentte “Trafiğin ablası” olarak tanınan Karasu’nun vefatı, emniyet teşkilatında ve Kütahya’da büyük üzüntüye neden oldu.

“TRAFİĞİN ABLASI” OLARAK TANINIYORDU

Karasu’nun vefatının ardından Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda, Yasemin Bodur Karasu’nun Kütahya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda uzun yıllar görev yaptığı ve vatandaşlarla kurduğu iletişim nedeniyle kentte “Trafiğin Ablası” olarak tanındığı belirtildi.

Karasu’nun görev yaptığı süre boyunca trafik denetimlerinde vatandaşlarla yakından ilgilendiği ve meslektaşları tarafından da sevilen bir isim olduğu ifade edildi.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Yasemin Bodur Karasu’nun cenaze töreninin İzmir Karabağlar’daki Yeşilyurt Kavaklıpınar (Üzümcü) Camii’nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Karasu, kılınacak cenaze namazının sonrasında memleketi İzmir’de toprağa verilecek.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Öte yandan Karasu’nun ölümünün ardından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla adli ve idari tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, Karasu’nun kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.