Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hesabı sorulur" çıkışı: "İmkanların suistimal edildiği örnekler olabilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan "Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz" mesajı verdi.
"FIRAT'IN ÖBÜR YAKASINDAKİ ÇOCUKLARI UNUTMAYACAĞIZ"
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in devlet terörünün kurbanı olan şehitlerimize gani gani rahmet niyaz ediyorum. Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları unutmayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.
"TÜRKİYE'NİN YUMUŞAK GÜCÜNÜN ARTMASINI İSTEMİYORLAR DEMEKTİR"
- Birileri her şehrimize üniversite açmamızı, üniversitelerimizin kapılarını uluslararası öğrencilere açmamızı eleştiriyor. Her kim Türk üniversitelerinin yurt dışında açılmasını istemiyorsa Türkiye'nin yumuşak gücünün artmasını istemiyor demektir.
"EKSİKLER, HATALAR OLABİLİR"
- Elbette eksikler olabilir, hatalar olabilir. Bazı imkanların suistimal edildiği örnekler olabilir. Noksan varsa tamamlanır. Verilen imkanları kötüye kullanan varsa hesabı sorulur. Sistemi iyileştirecek her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Ama ellerinde sadece çekiç olanların her sorunu çivi olarak görmelerine de sonuna kadar karşıyız.
- Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz.
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