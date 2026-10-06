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Burdur’da orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur’da orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Yangın, sabah saatlerinde Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca da yangın bölgesine giderek ekiplerden bilgi alıp incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Burdur
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