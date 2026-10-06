Rusya'da veba alarmı! 1 kişi öldü... Sağlık teknisyeni deney tüpünü kırarak enfekte oldu: 200 kişi karantinada!

Rusya'nın doğusunda yerel basında çıkan henüz doğrulanmamış iddialara göre, Daria isimli 20'li yaşlarının sonundaki bir genç kadının, patojen içeren bir deney tüpünün kırılması sonucu ya da veba bakterisinin doğal olarak kemirgenlerde görüldüğü Moğolistan sınırındaki Buryatya bölgesine gerçekleştirdiği saha gezisi sonrasında enfekte olduğu öne sürüldü.

200 KİŞİ KARANTİNADA

Rusya sağlık yetkilileri, hayatını kaybeden çalışanla temas ettiği tespit edilen yaklaşık 200 kişinin tedbir amaçlı olarak tıbbi gözetim altına alındığını bildirdi.

Rusya Tüketici Hakları ve İnsan Sağlığını Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) enstitüde yapılan biyolojik güvenlik denetimlerinde herhangi bir olağanüstü duruma rastlanmadığını açıkladı.

PESKOV VE BÖLGE VALİSİNDEN AÇIKLAMA

İrkutsk Valisi İgor Kobzev, ölüm nedenini "sebebi belirlenemeyen zatürre" olarak duyururken, ölen kadının biyolojik numunelerinde çalıştığı patojenlerle bağlantılı hiçbir mikroorganizma tespit edilmediğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise kamuoyuna asılsız söylentilere itibar etmeme ve yalnızca Rospotrebnadzor'un resmi açıklamalarını dikkate alma çağrısında bulundu.

TRUMP'TAN KREMLİN'E YARDIM ELİ

Washington cephesinde ise üst düzey temaslar ve güvenlik değerlendirmeleri sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, konuyu henüz Kremlin ile görüşmediğini ancak bu tür sağlık krizlerinde ihtiyaç duyulması halinde her zaman yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio da tesis içinde yaşanan bir enfeksiyonun dışarı yayılma potansiyeline dikkat çekerek, durumun alarm seviyesinde olmadığını ancak yüksek odaklanma ve sıkı bir takip gerektirdiğini kaydetti.