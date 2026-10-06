Özgür Özel'den çok sert 'Cemil Tugay' çıkışı: 'Hain oğlu haindir'

Siyasetin son dönemdeki tartışmalı konularından biri de Cemil Tugay'ın transfer iddiaları. Son günlerde AK Parti'ye geçeceği iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'yla ilgili çok sert bir çıkış geldi.

"ESKİ SİYASETİN DANİSKASI"

Yeni Parti lideri Özel'in gündem olan sözleri şu şekilde;

Yıllardır asla kazanamadığın, sana güvenmeyen İzmir'in güvenip de oy verdiği kişiyi tehditle, şantajla, baskıyla, cezaevinin ucunu göstererek, içeride yatan birinin dosyasında adını göstererek partine devşirmeye çalışan eski siyasetin daniskasıdır!"

"HAİN OĞLU HAİN"

Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir. Hain oğlu haindir. Onu satın alanlar da millî irade hırsızıdır.