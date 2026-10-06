HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özgür Özel'den çok sert 'Cemil Tugay' çıkışı: 'Hain oğlu haindir'

Son günlerde adı sıkça AK Parti'yle anılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la ilgili bir açıklama da Yeni Parti lideri Özgür Özel'den geldi. Özel, "Partisini satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. Onu satın alanlar da milli irade hırsızıdır" dedi.

Özgür Özel'den çok sert 'Cemil Tugay' çıkışı: 'Hain oğlu haindir'
Ufuk Dağ

Siyasetin son dönemdeki tartışmalı konularından biri de Cemil Tugay'ın transfer iddiaları. Son günlerde AK Parti'ye geçeceği iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'yla ilgili çok sert bir çıkış geldi.

Özgür Özel den çok sert Cemil Tugay çıkışı: Hain oğlu haindir 1

"ESKİ SİYASETİN DANİSKASI"

Yeni Parti lideri Özel'in gündem olan sözleri şu şekilde;

Yıllardır asla kazanamadığın, sana güvenmeyen İzmir'in güvenip de oy verdiği kişiyi tehditle, şantajla, baskıyla, cezaevinin ucunu göstererek, içeride yatan birinin dosyasında adını göstererek partine devşirmeye çalışan eski siyasetin daniskasıdır!"

Özgür Özel den çok sert Cemil Tugay çıkışı: Hain oğlu haindir 2

"HAİN OĞLU HAİN"

Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir. Hain oğlu haindir. Onu satın alanlar da millî irade hırsızıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bekir Bozdağ kritik görevden istifa etti!Bekir Bozdağ kritik görevden istifa etti!
Özgür Özel "3 bin 333" daire parası" diyerek o ismi işaret ettiÖzgür Özel "3 bin 333" daire parası" diyerek o ismi işaret etti

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili yeni gelişme! TMSF’nin hesabına gönderdiler

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili yeni gelişme! TMSF’nin hesabına gönderdiler

Milli Takım'da büyük yıkım! İtalya'ya 3-1 kaybettik, 0 puanla dibe vurduk

Milli Takım'da büyük yıkım! İtalya'ya 3-1 kaybettik, 0 puanla dibe vurduk

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Emekli maaşı için yeni hesap: İşte 3 senaryoda Ocak 2027 zammı

Emekli maaşı için yeni hesap: İşte 3 senaryoda Ocak 2027 zammı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.