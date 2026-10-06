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Lal Denizli'nin CHP ilçe Başkanı'na cevabı olay oldu: "Ay senin ağzını yerim ben!"

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Çeşme Belediyesi'nin meclis toplantısında Lal Denizli ile CHP Çeşme İlçe Başkanı Eda Tavaz arasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Denizli'nin sözleri gündem oldu.

Çeşme Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısında Belediye Başkanı Lal Denizli ile CHP Çeşme İlçe Başkanı Eda Tavaz arasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Tavaz'ın Denizli'ye yönelik sözlerinin ardından Denizli'nin verdiği yanıt gündem oldu.

Toplantıya, Denizli ile CHP'nin yeni yönetimi tarafından göreve getirilen Çeşme İlçe Başkanı Eda Tavaz arasında yaşanan sözlü tartışma damga vurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa getirilmesinin ardından CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçen Lal Denizli'ye, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından göreve getirilen Eda Tavaz, "CHP sayesinde o koltuktasınız" eleştirisinde bulundu.

Bu sözlerin ardından Lal Denizli'den dikkat çeken bir yanıt geldi. Tavaz'ın CHP ilçe başkanlığı görevine atamayla geldiğini vurgulayan Denizli, seçilmiş bir belediye başkanıyla nasıl konuşulması gerektiğine ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Tartışmanın devamında Denizli, Tavaz'a, "Atanmış ilçe başkanına bak sen. Ay senin ağzını yerim ben" ifadeleriyle karşılık verdi.

'ATANMIŞ İLÇE BAŞKANINA BAK SEN! HADİ GÜZELİM!'

Denizli, Tavaz'ın tutumunu demokrasi üzerinden de eleştirerek "mutlak butlan" kararını hatırlattı. Denizli, "Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla kurduğu ve bugünlere kadar alın terimizle getirdiğimiz partiye çökenlersiniz" dedi.

Denizli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ay senin ağzını yerim ben. Atanmış ilçe başkanına bak sen. Hadi güzelim. Hadi güzelim. Bakın siz öncelikle bir atanmış olarak bir seçilmişle nasıl konuşacağınızı öğreneceksiniz. Demokrasi sizin kodunuz da olmayabilir. Çünkü butlan CHP'sinin partimizi dönüştürdüğü hal sizin gibi atanmışlar çukuruna dönüşmektir. Anladınız mı hanımefendi? Siz Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla kurduğu ve bugünlere kadar alın terimizle getirdiğimiz partiye çökenlersiniz. Bunun utancıyla da yaşayacaksınız. Bunun da cevabını size millet verecek."

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CHP Çeşme Belediyesi çeşme mutlak butlan Lal Denizli Yeni Parti
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