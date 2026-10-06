HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele: 12 tutuklama

Elazığ’da son 20 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, şehir genelinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 kilo 738 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve çeşitli uyuşturucular ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklandı.

Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele: 12 tutuklama

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik son 20 gün içerisinde geniş kapsamlı operasyonlara imza attı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen planlı çalışmalarda, zehir tacirlerinin uyuşturucu ağları çökertilirken sokak satıcılarına ve kullanıcılarına göz açtırılmadı. Operasyonlar kapsamında arama yapılan adreslerde, il genelinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçen 1 kilo 738 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Operasyonların devamında ise 4 kilo 79 gram esrar maddesi, 547 adet sentetik ecza hap, 485,88 gram sentetik kannabinoid maddesi ile 12 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12’si "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli hakkında "Adli Kontrol" kararı uygulanırken, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 152 şahıs hakkında da "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep’te etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkilediGaziantep’te etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Yozgat’ta 30 litre kaçak etil alkol ele geçirildiYozgat’ta 30 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

Fon krizinde yeni detay! Osman Arıkan Nacar 20 milyar TL'yle kaçtı

Fon krizinde yeni detay! Osman Arıkan Nacar 20 milyar TL'yle kaçtı

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.