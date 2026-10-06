Gaziantep’te etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep’te öğle saatlerinden itibaren dolu ve sağanak etkili oldu. Özellikle kentin güney kesimleri ile Oğuzeli ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan dolu yağışı sonrası bazı noktalarda beyaz örtü oluşurken tarım arazileri de zarar gördü. Dolu sonrası bastıran sağanak ise özellikle kentin Güneyşehir ve Beştepe bölgeleri ile Oğuzeli ilçesi kırsal Dokuzyol Mahallesi’nde su birikintilerine neden oldu. Yoğun yağış nedeniyle özellikle Dokuzyol Mahallesi’nde cadde ve sokaklarda sel oluşurken bazı evleri su bastı. Kentte yağışın etkisini akşam saatlerine kadar aralıklarla sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır