HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep’te etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep’te özellikle güney kesimlerde ve Oğuzeli ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı tarım arazilerine zarar verirken, sağanak sonrası cadde ve sokaklarda sel oluştu, evleri su bastı.

Gaziantep’te etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep’te öğle saatlerinden itibaren dolu ve sağanak etkili oldu. Özellikle kentin güney kesimleri ile Oğuzeli ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan dolu yağışı sonrası bazı noktalarda beyaz örtü oluşurken tarım arazileri de zarar gördü. Dolu sonrası bastıran sağanak ise özellikle kentin Güneyşehir ve Beştepe bölgeleri ile Oğuzeli ilçesi kırsal Dokuzyol Mahallesi’nde su birikintilerine neden oldu. Yoğun yağış nedeniyle özellikle Dokuzyol Mahallesi’nde cadde ve sokaklarda sel oluşurken bazı evleri su bastı. Kentte yağışın etkisini akşam saatlerine kadar aralıklarla sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yozgat’ta 30 litre kaçak etil alkol ele geçirildiYozgat’ta 30 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
AK Parti'de transfer rüzgarı sürüyor! Muhalefetten 4 milletvekilinin de geçeceği iddia edildiAK Parti'de transfer rüzgarı sürüyor! Muhalefetten 4 milletvekilinin de geçeceği iddia edildi

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

Fon krizinde yeni detay! Osman Arıkan Nacar 20 milyar TL'yle kaçtı

Fon krizinde yeni detay! Osman Arıkan Nacar 20 milyar TL'yle kaçtı

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.