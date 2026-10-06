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AK Parti'de transfer rüzgarı sürüyor! Muhalefetten 4 milletvekilinin de geçeceği iddia edildi

AK Parti'de transfer süreci devam ediyor. Belediye başkanları seviyesindeki transfer iddiaları gündemdeki yerini korurken, muhalefetten 4 milletvekilinin daha AK Parti'ye geçeceği aktarıldı. Ayrıca partiye geçmesi beklenen belediye başkanlarının yer aldığı 2 sayfalık bir liste bulunduğu bildirildi. İşte tüm detaylar...

AK Parti'de transfer rüzgarı sürüyor! Muhalefetten 4 milletvekilinin de geçeceği iddia edildi
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye siyasetinin en önemli gündem başlıklarından biri siyasi transferler oldu. Çok sayıda belediye başkanı ve milletvekili mevcut partilerinden ayrılıp AK Parti'ye katıldı. Özellikle muhalefet kanadı ciddi şekilde kan kaybı yaşarken, AK Parti'de transfer süreci sürüyor.

AK Parti de transfer rüzgarı sürüyor! Muhalefetten 4 milletvekilinin de geçeceği iddia edildi 1

EN BÜYÜK SÜRPRİZ İZMİR'DE! CEMİL TUGAY'IN AK PARTİ'YE KATILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Gündemdeki en önemli transfer iddialarından biri ise İzmir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın önümüzdeki günlerde AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Ayrıca yeni katılımların da yaşanacağı aktarıldı.

AK Parti de transfer rüzgarı sürüyor! Muhalefetten 4 milletvekilinin de geçeceği iddia edildi 2

"'ÇOK SÜRPRİZ İSİMLER' DE AK PARTİ'YE KATILACAK" İDDİASI

Kulislerde kamuoyuna yansıyan mevcut isimlerin listenin bir bölümünü oluşturduğu belirtildi. İlerleyen zamanlarda 'çok sürpriz isimlerin' de AK Parti'ye katılabileceği iddiası kulislerde yüksek sesle konuşuluyor.

2 SAYFALIK LİSTE VAR

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre AK Partili bir kaynak partiye geçmesi beklenen belediye başkanlarının yer aldığı 2 sayfalık bir liste bulunduğunu bildirdi.

MUHALEFETTEN 4 VEKİLİN DE AK PARTİ'YE KATILACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Muhalefetten 4 milletvekilinin de AK Parti'ye katılmasının beklendiği aktarıldı. Bu transferlerin ise yalnızca Meclis'teki sandalye hesabıyla sınırlı olmadığı belirtildi.

AK Parti'nin yeni transferlerle yereldeki siyasi etki alanını genişletmek ve seçim çalışmalarına hız vermek istediği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili ak parti
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