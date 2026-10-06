Son dakika | Başakşehir'deki okul saldırısından kahreden haber: Ortaokullu öğrenci hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 15 yaşındaki kız öğrenci, bir ortaokula girip 8 kız öğrenciyi bıçaklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin acı gelişmeyi duyurdu.

"YARALANAN ÖĞRENCİMİZİ KAYBETTİK"

Bakan Tekin, öğrencilerden birinin yaşamını yitirdiğini "Yaralanan bir öğrencimizi kaybettik sözleriyle" açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Olay Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı. Okuldan mezun olduğu öğrenilen bir kız öğrenci, sabah saatlerinde üniforma giyerek eski okuluna geldi. Psikolojik problemleri olduğu öne sürülen öğrenci, bıçakla saldırdığı 8 öğrenciyi yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

VELİLER OKULA AKIN ETTİ

Olayın ardından okulda öğrencisi olan veliler büyük panik yaşadı. Okula koşan veliler öğrencilerinin durumu ile ilgili bilgi almaya çalıştı. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

SALDIRIDA KULLANILAN BIÇAKLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bıçaklar da görüntülendi. Saldırgan öğrencinin bıçakları evinden aldığı aktarıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır