Son dakika | Başakşehir'deki okul saldırısından kahreden haber: Ortaokullu öğrenci hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 15 yaşındaki kız öğrenci, bir ortaokula girip 8 kız öğrenciyi bıçaklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin acı gelişmeyi duyurdu.
Bakan Tekin, öğrencilerden birinin yaşamını yitirdiğini "Yaralanan bir öğrencimizi kaybettik sözleriyle" açıkladı.
Olay Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı. Okuldan mezun olduğu öğrenilen bir kız öğrenci, sabah saatlerinde üniforma giyerek eski okuluna geldi. Psikolojik problemleri olduğu öne sürülen öğrenci, bıçakla saldırdığı 8 öğrenciyi yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Olayın ardından okulda öğrencisi olan veliler büyük panik yaşadı. Okula koşan veliler öğrencilerinin durumu ile ilgili bilgi almaya çalıştı. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.
Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bıçaklar da görüntülendi. Saldırgan öğrencinin bıçakları evinden aldığı aktarıldı.
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