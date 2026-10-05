23 yıllık emek yeniden hayat buldu! Bakan Ersoy: "Gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile Bursa Valiliği iş birliğinde, İsmâil Hakkı Bursevî’nin vefatının 300. yılı münasebetiyle hazırlanan yayın, asırlardır geniş bir coğrafyada okunan eseri müellifinin kaleminden çıktığı hâliyle okuyucuyla buluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayına özel kaleme aldığı takdim yazısı da eserde yer alıyor.

“İLİM VE KÜLTÜR DÜNYASINA KAZANDIRDIK"

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rami Kütüphanesi’ndeki takdime ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Rami Kütüphanemizde AileFest kapsamında ailelerimizle bir araya gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, büyük Osmanlı âlimi, mutasavvıf ve şair İsmâil Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân adlı eserinin müellif nüshasının tıpkıbasımını takdim ettik.”

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve Bursa Valiliği iş birliğiyle hazırlanan yayının önemine dikkati çeken Ersoy, müellifin bizzat kendi el yazısıyla kaleme aldığı 16 defterlik tefsiri ilk kez tıpkıbasım olarak ilim ve kültür dünyasına kazandırdıklarını belirtti.

Ersoy, “Bursevî’nin yaklaşık 23 yılda tamamladığı, asırlardır geniş bir coğrafyada okunan bu eseri, müellifinin kaleminden çıktığı hâliyle gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: "BİR MİLLETİN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ, İFTİHAR KAYNAĞI ALİMLERİ, MÜTEFEKKİRLERİ, SANATKARLARI VE EDEBİYATÇILARIDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eser için kaleme aldığı takdim yazısında, İsmâil Hakkı Bursevî’nin ilim ve düşünce tarihindeki yerine işaret etti.

“Bir milletin en büyük zenginliği, iftihar kaynağı âlimleri, mütefekkirleri, sanatkârları ve edebiyatçılarıdır.” değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Bursevî’yi hayatı boyunca ilim, irfan ve hizmetten geri kalmamış büyük bir tarihî şahsiyet olarak nitelendirdi.

Erdoğan, tefsirden tasavvufa, hadisten fıkha, kelâmdan edebiyata uzanan geniş bir alanda yüz yirmiyi aşkın eser kaleme alan Bursevî’nin, tesiri Osmanlı sınırlarını aşan bir âlim olduğunu vurguladı.

Rûhu’l-Beyân’ın müellif hattı nüshasının yayımlanmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Vefatının 300. senesi hatırasına 16 defterden oluşan Rûhu’l-Beyân’ın müellif hattının defterler hâlinde basılmasının, Bursevî’nin, bu seneden gelecek senelere intikal edecek en önemli yadigârı olduğuna inanıyorum.”

BURSA ULUCAMİİ'NDEN GENİŞ BİR COĞRAFYAYA ULAŞAN ESER

Bursevî’nin yaklaşık 23 yılda tamamladığı Rûhu’l-Beyân, ilk olarak Bursa Ulucamii’nin kürsülerinde anlatıldı. Zaman içinde Balkanlardan Anadolu’ya, Şam’dan Hicaz’a uzanan geniş bir coğrafyada okunan eser, defalarca basıldı ve farklı dillere çevrildi.

Buna karşın, müellifin kendi el yazısıyla kaleme aldığı nüshanın bugüne kadar tıpkıbasımı yapılmamıştı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’nde muhafaza edilen bu nüsha, yeni yayınla birlikte özgün özellikleri korunarak araştırmacıların ve okuyucuların istifadesine sunuldu.

Binlerce sayfadan oluşan eser, ilmî muhtevasının yanı sıra Osmanlı yazı ve kitap sanatına ilişkin taşıdığı özelliklerle de önem taşıyor.

HATTINDAN CİLDİNE KADAR ASLINA SADIK BİR YAYIN

Tıpkıbasımın hazırlık süreci, tefsir, tasavvuf ve Bursevî araştırmalarında uzman isimlerden oluşan ilmî danışma ve yayın kurulunun katkılarıyla yürütüldü. Yazmanın görüntülenmesinden baskısına, kâğıdından cildine kadar bütün aşamalarda alanın uzmanlarından yararlanıldı.

Eserin ölçüleri, hattı, metin düzeni ve zemin rengi dikkate alınarak gelişmiş baskı teknikleriyle hazırlanan yayın, özel bir ahşap kutu içerisinde sunuluyor. Kutunun üzerinde eserin ve müellifinin adı, hattat Mehmed Özçay’ın hat istifiyle yer alıyor.

Tıpkıbasıma, İsmâil Hakkı Bursevî ve Rûhu’l-Beyân hakkındaki güncel araştırmaların sonuçlarını bir araya getiren bir inceleme kitabı da eşlik ediyor.

Bakan Ersoy, kültürel mirasın korunmasına ve yaşatılmasına verdiği destekler ile yayına özel kaleme aldığı takdim yazısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sundu.

Ersoy; yayının hazırlanmasına katkı sağlayan Bursa Valisi Erol Ayyıldız’a, ilimleri, yazıları ve sanatlarıyla çalışmayı zenginleştiren Hasan Kâmil Yılmaz, İrfan Gündüz, Mustafa Kara, Mehmed Özçay, Bilal Kemikli, Ali Namlı ve Necdet Yılmaz’a, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının yönetici ve uzmanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

İsmâil Hakkı Bursevî’yi rahmetle anan Ersoy, bu kıymetli mirası gelecek nesillere taşımanın mutluluğunu paylaştı.