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Son dakika | Daltonlar'a darbe! 12'si daha çocuk... 14 ilde 33 gözaltı kararı

Son dakika haberi: 'Daltonlar' suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen 12’si adli süreçteki çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika | Daltonlar'a darbe! 12'si daha çocuk... 14 ilde 33 gözaltı kararı

Son dakika haberi: Ankara'nın Çankaya ilçesinde 30 Eylül'de bir iş yerine uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıya katıldıkları tespit edilen, 3'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 7 şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

12'Sİ ÇOCUK 33 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturmanın devamında, olayla bağlantısı bulunan diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmada ele geçirilen deliller incelendi. İnceleme sonucu, ‘Daltonlar’ olarak bilinen suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen 12’si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika | Daltonlar a darbe! 12 si daha çocuk... 14 ilde 33 gözaltı kararı 1

14 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Ankara merkezli 14 ilde bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Daltonlar
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