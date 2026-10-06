Kuyumcukent'te büyük vurgun! 64 kilogram altın topladılar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Kuyumcukent’te faaliyet gösteren 16 firmanın şikayeti üzerine çalışma başlatıldı. Şüphelilerin, üçüncü kişiler adına kurdukları iş yerleri üzerinden topladıkları ziynet eşyalarını eriterek saf altına dönüştürdükleri ve piyasadan toplam 64 kilogram altın toplayarak mağduriyete neden oldukları belirlendi. İstanbul merkezli 3 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

16 FİRMADAN ŞİKAYET YAĞDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bahçelievler’de bulunan Kuyumcukent’te faaliyet gösteren 16 ayrı firmanın şikayeti üzerine çalışma başlatıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, O.K. ve H.K. öncülüğündeki grubun, üçüncü kişiler üzerine kurdukları iş yerlerini aracı olarak kullandıkları belirlendi.

"ANADOLU'DA SATACAĞIZ" YALANI

Şüphelilerin, bilezik, kolye, alyans ve benzer ziynet eşyalarını Anadolu’da satacaklarını söyleyerek topladıkları, ancak ürünleri aldıkları şekliyle satmadan, kendi atölyelerinde eriterek saf altına dönüştürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin, aldıkları malzemeler karşılığında kısmi ödemeler yaptığı, ardından yeni malzemeler alarak borçlandığı, mal sahiplerine iflas ettiklerini söyleyerek ödeme yapmadıkları ve toplam 64 kilogram altın toplayarak mağduriyete neden oldukları belirlendi.

35 ŞÜPHELİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Soruşturma kapsamında 'Örgüt kurmak ve yönetmek', 'Örgüte üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan elde edilen gelirleri aklama' suçlarından 35 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara ve Kocaeli’ de 45 ev ve 3 iş yerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin banka ve elektronik para hesaplarıyla tüm hak ve alacaklarına, 18 taşıta ve 13 taşınmaza 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan el konmasına karar verildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır