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Rüşvet soruşturması... Eski savcı hakkında çarpıcı detaylar: Tutukluları serbest bırakmış!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul’daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında para karşılığında yargısal süreçlere müdahale edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Bayram Gülhan'ın mahkeme kararlarını ve MASAK raporlarını da hiçe sayarak tutuklu şüphelileri resen serbest bıraktığı ortaya çıktı!

Rüşvet soruşturması... Eski savcı hakkında çarpıcı detaylar: Tutukluları serbest bırakmış!
Doğukan Akbayır

2022-2024 yılları arasında İstanbul’daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara örgütlü şekilde müdahale edildiği iddialarına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. ‘Rüşvet almak, ‘rüşvet vermek’, ‘rüşvete aracılık etmek’ ile ‘suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak’ suçlarına yönelik derinleştirilen soruşturmada yeni delil ve bulgular elde edildiği öğrenildi.

Rüşvet soruşturması... Eski savcı hakkında çarpıcı detaylar: Tutukluları serbest bırakmış! 1

5 HAKİM VE SAVCI GÖREVDEN UZAKLAŞTIIRLMIŞTI

Sabah'ın haberine göre, eski hâkim B.K.'nın da arasında olduğu 8 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan'ın taraf olduğu icra davasına da rüşvet çarkı üzerinden müdahale edildiği saptanmış, aralarında Savcı Bayram Gülhan'ın da olduğu 5 hâkim ve savcı görevden uzaklaştırılmıştı.

Rüşvet soruşturması... Eski savcı hakkında çarpıcı detaylar: Tutukluları serbest bırakmış! 2

MAHKEME KARARLARI VE RAPORLARI HİÇE SAYARAK SERBEST BIRAKMIŞ

Gülhan'ın devremülk dolandırıcılığı dosyasında mahkeme kararlarını ve MASAK raporlarını da hiçe sayarak tutuklu şüphelileri resen serbest bıraktığı ve meslekten çıkarma talebiyle kovuşturulduğu ortaya çıktı.

Rüşvet soruşturması... Eski savcı hakkında çarpıcı detaylar: Tutukluları serbest bırakmış! 3

DEVREMÜLK SATIN ALMIŞ

Gülhan'ın tahliyeden sonra Çatalca'da resmi tapu bedeli 450 bin TL gösterilen ancak gerçek değeri 2.5 milyon TL olan iki tarlayı kısa aralıklarla satın aldığı belirlendi.

HSK, Gülhan'ın meslekten çıkarılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Savcı rüşvet
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