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Yargıda rüşvet soruşturması: Eski hakim tutuklandı, 2 yargı mensubu hakkında yakalama kararı çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul’daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi hakiminin de bulunduğu 8 kişi tutuklanırken, firari 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın taraf olduğu İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesinde görülen davaya ilişkin iddiaların da araştırıldığı öğrenildi.

Yargıda rüşvet soruşturması: Eski hakim tutuklandı, 2 yargı mensubu hakkında yakalama kararı çıktı

2022-2024 yılları arasında İstanbul’daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara örgütlü şekilde müdahale edildiği iddialarına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. ‘Rüşvet almak, ‘rüşvet vermek’, ‘rüşvete aracılık etmek’ ile ‘suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak’ suçlarına yönelik derinleştirilen soruşturmada yeni delil ve bulgular elde edildiği öğrenildi. Soruşturmada, aralarında iş insanı, siyasetçi ve avukatların da bulunduğu kişilerin irtibatlı oldukları yargı mensupları ve adliye personeli aracılığıyla maddi menfaat karşılığında bazı yargısal süreçlere hukuka aykırı şekilde müdahale ettikleri ve süreçleri yönlendirmeye çalıştıkları yönündeki iddialar araştırılıyor.

Yargıda rüşvet soruşturması: Eski hakim tutuklandı, 2 yargı mensubu hakkında yakalama kararı çıktı 1

5 HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi B.K., görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Ekim'de sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe ‘rüşvet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yurt dışında firari durumda bulunan 2 yargı mensubu hakkında ise ‘örgüte yardım etme’ ile ‘rüşvete aracılık etme’ suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. Dosyada isimleri geçen yargı mensupları, Hakimler ve Savcılar Kuruluna bildirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 hakim ve cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca emekli bir cumhuriyet savcısı ile görevinden istifa eden bir hakim hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yargıda rüşvet soruşturması: Eski hakim tutuklandı, 2 yargı mensubu hakkında yakalama kararı çıktı 2

İYİ PARTİLİ TÜRKKAN DETAYI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir detay daha ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın taraf olduğu ve İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesinde görülen davaya ilişkin iddiaların da araştırıldığı öğrenildi. Davanın suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen M.Ş. ile halen yurt dışında firari bulunan Y.A. aracılığıyla Türkkan lehine sonuçlandırıldığı ve bu süreçte davaya bakan, daha sonra tutuklanan hakim B.K.’ye maddi menfaat temin edildiği iddia edildi B.K.’ye milyonlarca Türk lirası tutarında rüşvet verildiği, bu menfaatin bir bölümünün kapora mahiyetinde banka hesabına gönderildiği, kalan bölümün ise kendisine ve kardeşine ödendiği iddialarına ilişkin delillerin araştırılmasına ise devam ediliyor. Lütfi Türkkan yönünden soruşturma dosyası tefrik edilerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

AVUKAT HAKKINDA DA İŞLEM BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısının odasından paylaştığı fotoğraflar ile bazı şüphelilere ait dosyaları "hallederiz" şeklindeki vaatlerle üstlendiği ileri sürülen avukat B.T.’nin örgütlü yapı içerisindeki konumu ve eylemleri incelendi. Elde edilen deliller doğrultusunda B.T. tutuklandı. Soruşturmanın yargı süreçlerine maddi menfaat karşılığında hukuka aykırı şekilde müdahale edildiği, yargısal kararların etkilenmeye çalışıldığı ve bu amaçla örgütlü biçimde hareket edildiği yönündeki iddiaların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: İHA

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Bakırköy
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