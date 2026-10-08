Başakşehir'deki okul saldırganı: "Türkiye ve dünya beni tanısın"

Başakşehir’de Eslem Sare Bulut’un hayatını kaybettiği, yedi öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

DERS ORTALAMASI YÜKSEKMİŞ

Saldırıyı gerçekleştiren F.M.’nin, Fen Lisesini kazanmasına rağmen okulun uzak olması sebebiyle Anadolu Lisesine geçtiği ve ders ortalamasının yüksek olduğu öğrenildi.

SALDIRDIĞI ÖĞRENCİLERLE BAĞLANTISI YOK

F.M.’nin kendisini sürekli “çirkin” bulduğunu söylediği ve “Türkiye’nin ve dünyanın kendisinden haberdar olacağı bir şeyler yapmak istediğini” ifade ettiği iddia edildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ilk incelemelerde ise F.M.’nin saldırdığı öğrenciler veya okulda bulunan başka kişilerle önceden herhangi bir bağlantısının bulunmadığı öne sürüldü.

CANİ VE AİLESİ TUTUKLANDI

Saldırı sonrası gözaltına alınan saldırgan F.M. ile annesi M.M. ve babası Ş.M. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.