Suudi Arabistan duyurdu: "Havalimanlarını hedef alan saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti"

GACA tarafından yapılan açıklamada, dün ve bugün Abha Uluslararası Havalimanı ve Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın tesislerini hedef alan iki saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, acil durum ekipleri ile ilgili kurumların saldırıların ardından olaylara "onaylı prosedür ve planlar doğrultusunda" derhal müdahale ettiği kaydedildi.



ABHA HAVALİMANI SALDIRISINDA 2 KİŞİ ÖLÜ

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda Fas ve Cezayir vatandaşı iki kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda ayrıca Bangladeş ve Filipinler uyruklu iki kişinin de aralarında bulunduğu 28 kişinin yaralandığı, yaralanmaların hafif seviyeden ağır seviyeye kadar değiştiği aktarıldı.

KRAL HALİD HAVALİMANI DA HEDEF ALINDI

Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda ise Sudan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda 5'i Suudi Arabistanlı, 2'si Mısırlı ve 1'i Pakistanlı olmak üzere 8 kişinin yaralandığı, yaralanmaların hafif ile ağır arasında değiştiği ifade edildi.

Saldırılar sonucunda maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesinin, ilgili güvenlik kurumlarıyla koordinasyon halinde hasarı değerlendirdiği ve yolcular ile çalışanların güvenliğini sağlamak, ülkedeki sivil havacılık sisteminin emniyet ve güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirleri aldığı aktarıldı.



BALİSTİK FÜZE FIRLATMA PLATFORMU İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, "Riyad'a yönelik saldırıda kullanılan balistik füze fırlatma platformunu imha ettik." ifadesini kullandı.

Maliki, fırlatma platformunun Yemen'in başkenti Sana'da, Suudi Arabistan'a yönelik saldırı hazırlığı sırasında imha edildiğini belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha kentindeki havalimanlarını balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıklamıştı.

"156 HAVA VE FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİK"

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana ve farklı vilayetlere 156 hava ve füze saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hava kuvvetlerine ait "F-15" ve "Typhoon" tipi savaş uçaklarının Hamis Muşayt ve Taif'teki hava üslerinden kalkarak sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını iddia etti.

Saldırıların başkent Sana, Taiz, Saada, Cevf, Marib ve Amran vilayetlerinde yoğunlaştığını ifade eden Seri, ayrıca Necran ve Cizan bölgelerinden füze atışları yapıldığını savundu.

Seri, son gerginliğin başlangıcından bu yana Yemen'e düzenlenen toplam hava ve füze saldırısı sayısının bin 798'e ulaştığını öne sürdü.

"BALİSTİK FÜZELERLE HEDEF ALDIK"

Seri, Husilerin son 2"4 saat içinde Suudi Arabistan destekli birliklerin toplandığı alanlara yönelik balistik füzelerle saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Babulmendeb'in güneyi, Es-Sukya, Ras el-Ara ve El-Mudariba bölgelerinde tespit edilen 11 toplanma noktasına 11 balistik füze fırlatıldığını ifade eden Seri, saldırılarda aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu onlarca kişinin öldüğünü veya yaralandığını, çok sayıda askeri aracın ise imha edildiğini iddia etti.

Öte yandan Seri, Husilerin, Yemen ordusunun "13. Amalika Tugayı"na bağlı bir birliği takibe aldıklarını ve birlik toplandığı sırada balistik füzeyle hedef aldıklarını savundu.

Seri, söz konusu saldırıda 30'dan fazla askerin öldüğünü veya yaralandığını öne sürdü.

Suudi Arabistan ve Yemen hükümetlerinden Husilerin iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır