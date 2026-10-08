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Trump emri verdi! ABD ordusu İran'a saldıracak: Tarih bile verildi

ABD ile İran arasındaki çatışmalar bir süredir durmuşken, Washington cephesi için dünyayı ayağa kaldıracak iddialar ortaya atıldı. ABD basınının iddialarına göre Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların zamanlaması için değerlenedirme gerçekleştirdi ve orduya hazır olunması talimatı verdi. Saldırı tarihleriyle ilgili net bir tarih henüz verilmezken ABD ile İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi saldırıların gerçekleşme ihtimali üzerinde duruluyor.

Trump emri verdi! ABD ordusu İran'a saldıracak: Tarih bile verildi

ABD'de hükümete yakın Axios'un haber ajanasının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'na (CENTCOM) İran'a yönelik saldırıların sürdürülmesi için hazırlıklarını tamamlama talimatı verdi.

Trump emri verdi! ABD ordusu İran a saldıracak: Tarih bile verildi 1

ABD VE İSRAİL SEÇİMLERİ ÖNCESİ OLABİLİR!

Talimatta CENTCOM'a muhtemel saldırılar için herhangi bir zaman verilmezken Trump'ın zamanlama konusunda değerlendirmesinin sürdüğü iddia edildi.

Trump emri verdi! ABD ordusu İran a saldıracak: Tarih bile verildi 2

Öte yandan ABD'li ve İsrailli kaynaklar, saldırıların ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler ve İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenecek seçimler öncesi olabileceğini belirtti.

Trump emri verdi! ABD ordusu İran a saldıracak: Tarih bile verildi 3

Kaynaklar, İran'a yönelik saldırıların sürmesi durumunda İran'ın enerji altyapısına ve nükleer hedeflere yönelik büyük saldırılar gerçekleştirilebileceğine işaret etti.

Trump emri verdi! ABD ordusu İran a saldıracak: Tarih bile verildi 4

"TÜM KOZLAR TRUMP'TA, EN İYİSİNİ YAPACAK"

Pentagon yetkilisi, Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın görevi, askeri seçenekler geliştirmek ve bunları Başkan'a (Trump) sunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bir Beyaz Saray yetkilisi ise Axios'a yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda ABD, güçlü bir pozisyonda ve İran'ın ekonomisi çöküyor. İran, büyük bir darbe yedi ve işler ya kolay ya da zor yoldan ilerleyecek. Trump, tüm kozları elinde tutuyor ve ABD için en iyisini yapacak." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Washington İran İsrail trump
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