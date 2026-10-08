Meteoroloji bu defa başka bir uyarı verdi! Aniden bastıracak: 4 bölgeye dikkat

8 Ekim Çarşamba günü yurt genelinde hava durumu vatandaşların gündeminde. Günün ilk saatlerinde bazı bölgelerde sis ve pus etkili olurken, özellikle kuzey ve batı kesimlerde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞIŞ VAR MI?

İstanbul'da 8 Ekim Perşembe günü parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Kentte yağış öngörülmezken sıcaklığın en düşük 13, en yüksek 21 derece olması tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilecek. Bu nedenle özellikle sabah saatlerinde sürücülerin görüş mesafesinin azalmasına karşı dikkatli olması gerekiyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

4 BÖLGEDE SİS VE PUS ALARMI!

Meteoroloji, özellikle Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gece ve sabah ilk saatlerinde sis ve pus görülebileceği uyarısında bulundu.

Günün ilerleyen saatlerinde ise yağış beklenen bölgelerde yerel sağanakların etkili olması bekleniyor.

EGE'DE HAVA ÇOĞUNLUKLA AÇIK

Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. İzmir, Manisa ve Muğla'da havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Bölgede sıcaklıkların İzmir'de 26, Manisa'da 28, Muğla'da ise 25 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Kuzeybatı kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilecek.

AKDENİZ'DE SAĞANAK ALARMI

Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde genel olarak parçalı bulutlu bir hava beklenirken Antalya ve Doğu Toroslar çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.

Adana'da sıcaklığın 30 dereceye kadar çıkması beklenirken kentte özellikle kuzey kesimlerde yerel sağanak ihtimali bulunuyor. Antalya'da ise en yüksek sıcaklık 26 derece olacak.

İÇ ANADOLU'DA BAZI İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.

Ankara'da gün içerisinde sıcaklığın 22 dereceye ulaşması beklenirken, yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olacağı tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE SAĞANAK GEÇİŞLERİ

Batı Karadeniz'de parçalı ve zamanla çok bulutlu bir hava bekleniyor. Düzce ve Zonguldak dışında bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de de yağışlı hava öne çıkıyor. Amasya, Rize ve Trabzon'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Samsun'un iç kesimlerinde de yağış görülebilecek.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU'DA YAĞIŞLI BÖLGELER

Doğu Anadolu'nun batısı ile Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum'da sıcaklığın en düşük 3, en yüksek 17 derece olması tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise bölgenin batısı ile Mardin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. Şanlıurfa'da sıcaklığın 26 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

8 EKİM BAZI İLLERİN HAVA SICAKLIKLARI

Marmara: Bursa 11/22, Çanakkale 12/25, İstanbul 13/21, Kırklareli 11/24 derece

Ege: Denizli 15/26, İzmir 16/26, Manisa 15/28, Muğla 13/25 derece

Akdeniz: Adana 18/30, Antalya 19/26, Burdur 10/24, Hatay 16/28 derece

İç Anadolu: Ankara 9/22, Çankırı 7/24, Eskişehir 9/23, Konya 10/22 derece

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Batı Karadeniz: Bolu 8/23, Düzce 11/23, Kastamonu 7/20, Zonguldak 14/20 derece

Orta ve Doğu Karadeniz: Amasya 10/24, Rize 13/22, Samsun 14/24, Trabzon 14/22 derece

Doğu Anadolu: Erzurum 3/17, Kars 3/18, Malatya 10/20, Van 6/18 derece

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır 11/25, Mardin 14/24, Siirt 13/25, Şanlıurfa 17/26 derece