HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yıkımdan saniyeler sonra... Çöken binaya karanlıkta yardıma koştular

İçerik devam ediyor

İstanbul Maltepe’de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. Toplam 33 kişinin yaşadığı binada 12 kişinin enkaz altında kaldığı belirtilirken, yürütülen çalışmalar sonucunda 6 kişi kurtarıldı. Ekiplerin 6 kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken, çökmenin hemen ardından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın 3 katında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, binada yaşayanların durumu için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yıkımdan saniyeler sonra... Çöken binaya karanlıkta yardıma koştular 1

12 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Binada toplam 33 kişinin yaşadığı öğrenilirken, çökme sırasında 12 kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi.

Yıkımdan saniyeler sonra... Çöken binaya karanlıkta yardıma koştular 2

VATANDAŞLAR KARANLIKTA YARDIMA KOŞTU

Çökmenin hemen ardından kaydedilen görüntüler de ortaya çıktı. Karanlıkta binanın bulunduğu bölgeden yoğun bir toz bulutunun yükseldiği görüldü.

Çevrede bulunan vatandaşların ise olayın hemen ardından cep telefonlarının ışıkları ve el fenerleriyle bölgeye koştuğu görüntülere yansıdı.

Yıkımdan saniyeler sonra... Çöken binaya karanlıkta yardıma koştular 3

6 KİŞİ KURTARILDI, 6 KİŞİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çevredeki vatandaşların da ilk dakikalarda yardım çalışmalarına destek verdiği görüldü. Görüntülerde bazı kişilerin enkazdan çıkarılarak güvenli bölgeye tahliye edildiği anlar da yer aldı.

Yıkımdan saniyeler sonra... Çöken binaya karanlıkta yardıma koştular 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üç katı çökmüştü! Kolonlardaki görüntü dikkat çekti Üç katı çökmüştü! Kolonlardaki görüntü dikkat çekti
Son dakika: Maltepe'de 6 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… Son dakika: Maltepe'de 6 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var…

Şu ana kadar enkaz altında kalan 12 kişiden 6'sı ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Enkaz altında olduğu belirtilen 6 kişiye ulaşılması için arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji bu defa başka bir uyarı verdi! Aniden bastıracakMeteoroloji bu defa başka bir uyarı verdi! Aniden bastıracak
İki katı kaçak yapmışlar! Kolonlardaki görüntü içler acısı...İki katı kaçak yapmışlar! Kolonlardaki görüntü içler acısı...

Anahtar Kelimeler:
Maltepe bina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını neden kapattı! Sebebini ilk defa açıkladı

Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını neden kapattı! Sebebini ilk defa açıkladı

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın ifadelerinden detaylar ortaya çıktı!

Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın ifadelerinden detaylar ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.