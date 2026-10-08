Yıkımdan saniyeler sonra... Çöken binaya karanlıkta yardıma koştular

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın 3 katında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, binada yaşayanların durumu için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

12 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Binada toplam 33 kişinin yaşadığı öğrenilirken, çökme sırasında 12 kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi.

VATANDAŞLAR KARANLIKTA YARDIMA KOŞTU

Çökmenin hemen ardından kaydedilen görüntüler de ortaya çıktı. Karanlıkta binanın bulunduğu bölgeden yoğun bir toz bulutunun yükseldiği görüldü.

Çevrede bulunan vatandaşların ise olayın hemen ardından cep telefonlarının ışıkları ve el fenerleriyle bölgeye koştuğu görüntülere yansıdı.

6 KİŞİ KURTARILDI, 6 KİŞİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çevredeki vatandaşların da ilk dakikalarda yardım çalışmalarına destek verdiği görüldü. Görüntülerde bazı kişilerin enkazdan çıkarılarak güvenli bölgeye tahliye edildiği anlar da yer aldı.

Şu ana kadar enkaz altında kalan 12 kişiden 6'sı ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Enkaz altında olduğu belirtilen 6 kişiye ulaşılması için arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır