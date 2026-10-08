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Son dakika: Maltepe'de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var…

Maltepe'de 7 katlı bir binanın alttaki 3 katında çökme meydana geldi. Binada mahsur kalanların tahliye edilmesi için ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor. Meydana gelen çökmeyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Enkazdan iki kişinin yaralı olarak çıkarıldığı öğrenildi.

Son dakika: Maltepe'de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var…

Maltepe'de 7 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Binada kalanların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Son dakika: Maltepe de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… 1
Binanın çökmeden önceki hali

Yan yatan üst katlarda kalanlar arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Meydana gelen çökmeyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, '08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir' ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Maltepe de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… 2

İKİ KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI

Enkazdan iki kişinin yaralı olarak çıkarıldığı öğrenildi.

Çalışmalar sürüyor.

Olay yerinden ilk kareler;

Son dakika: Maltepe de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… 3

Son dakika: Maltepe de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… 4

Son dakika: Maltepe de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… 5

Son dakika: Maltepe de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… 6

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe bina yıkım
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