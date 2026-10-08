Maltepe’de 7 katlı binada çökme! Kolonlardaki görüntü içler acısı...

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Binada insanların bulunduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Binanın üç katında çökme meydana gelirken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşların ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından binanın çökmeden önceki haline ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Toplam 7 katlı olduğu belirtilen yapının giriş katının depo olarak kullanıldığı görüldü.

KOLONUN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Binanın arka tarafından çekilen görüntüler ise yapının taşıyıcı sistemiyle ilgili soru işaretlerine neden oldu.

KOLONLARDA SIVALAR DÖKÜLMÜŞ, DEMİRLER AÇIĞA ÇIKMIŞ

Görüntülerde binanın arka bölümündeki bazı kolonlarda sıvaların döküldüğü, kolon içerisindeki ince demirlerin dışarıdan görülebildiği dikkat çekti.

Söz konusu görüntüler, binanın taşıyıcı sisteminin durumu konusunda tartışma yaratırken, uzmanlar dışarıdan görülen bu durumun yapının iç kısmındaki taşıyıcı kolonlarda da bulunup bulunmadığının teknik incelemeler sonucunda belirlenebileceğine dikkat çekiyor.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Binada meydana gelen çökme sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Yapının neden çöktüğünün belirlenmesi için teknik inceleme yapılması bekleniyor.

Yetkililerin incelemeleri sonucunda binanın taşıyıcı sisteminde herhangi bir sorun bulunup bulunmadığı ve çökmenin kesin nedeni netlik kazanacak.