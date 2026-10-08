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Maltepe’de 7 katlı binada çökme! Kolonlardaki görüntü içler acısı...

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın alttaki 3 katında çökme meydana geldi. Arama kurtarma çalışmaları hızlıca başlarken, yapının arka kısmından çekilen görüntülerde kolonlardaki sıva dökülmeleri ve dışarıdan görülen ince demirler dikkat çekti.

Maltepe’de 7 katlı binada çökme! Kolonlardaki görüntü içler acısı...
Devrim Karadağ

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Binada insanların bulunduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Maltepe’de 7 katlı binada çökme! Kolonlardaki görüntü içler acısı... 1

Binanın üç katında çökme meydana gelirken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşların ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

Maltepe’de 7 katlı binada çökme! Kolonlardaki görüntü içler acısı... 2

BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından binanın çökmeden önceki haline ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Toplam 7 katlı olduğu belirtilen yapının giriş katının depo olarak kullanıldığı görüldü.

Maltepe’de 7 katlı binada çökme! Kolonlardaki görüntü içler acısı... 3

KOLONUN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Binanın arka tarafından çekilen görüntüler ise yapının taşıyıcı sistemiyle ilgili soru işaretlerine neden oldu.

KOLONLARDA SIVALAR DÖKÜLMÜŞ, DEMİRLER AÇIĞA ÇIKMIŞ

Görüntülerde binanın arka bölümündeki bazı kolonlarda sıvaların döküldüğü, kolon içerisindeki ince demirlerin dışarıdan görülebildiği dikkat çekti.

Maltepe’de 7 katlı binada çökme! Kolonlardaki görüntü içler acısı... 4

Söz konusu görüntüler, binanın taşıyıcı sisteminin durumu konusunda tartışma yaratırken, uzmanlar dışarıdan görülen bu durumun yapının iç kısmındaki taşıyıcı kolonlarda da bulunup bulunmadığının teknik incelemeler sonucunda belirlenebileceğine dikkat çekiyor.

Maltepe’de 7 katlı binada çökme! Kolonlardaki görüntü içler acısı... 5

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Binada meydana gelen çökme sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Yapının neden çöktüğünün belirlenmesi için teknik inceleme yapılması bekleniyor.

Maltepe’de 7 katlı binada çökme! Kolonlardaki görüntü içler acısı... 6

Yetkililerin incelemeleri sonucunda binanın taşıyıcı sisteminde herhangi bir sorun bulunup bulunmadığı ve çökmenin kesin nedeni netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe bina
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