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Ankara'da uygulama noktasında polise ateş açıldı: Bir polis şehit oldu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasındaki polislere ateş açıldı. Çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu.

Ankara'da uygulama noktasında polise ateş açıldı: Bir polis şehit oldu

Olay, Pursaklar'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında meydana geldi. Sabah'ın haberine göre, uygulama yapan polislerin üzerine bir araçtan silahla ateş açıldı.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Saldırıda bir polis memuru ağır yaralandı. Yaralı polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheliler, olayda kullandıkları araçla birlikte yakalandı. Uyuşturucu etkisinde oldukları değerlendirilen 3 saldırgandan biri, polis ekipleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Ankara
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