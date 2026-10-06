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Özgür Özel'den, Cemil Tugay paylaşımı: "Kaçan kaçsın, giden gitsin"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Tugay'ı hedef aldı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Özel, "Kaçan kaçsın, giden gitsin. Ben milletin gözüne bakıyorum. Herkes kendine yakışanı yapıyor" dedi.

Özgür Özel'den, Cemil Tugay paylaşımı: "Kaçan kaçsın, giden gitsin"

AK Parti'nin sosyal medya hesabından da İzmir Marşı ile 7 Ekim işaret edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün, düzenlenecek törenle AK Parti'ye katılması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cemil Tugay'ı da hedef aldı. Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel den, Cemil Tugay paylaşımı: "Kaçan kaçsın, giden gitsin" 1

"Bir asır önce saraydan bir imza alanlar, Anadolu’yu da aldıklarını sandılar. Yanıldılar. Şimdi de bir bed-maye’den tehditle imza alınca koca İzmir’i alacaklarını sanıyorlar.
Yanılıyorlar. İzmir’e “gavur” diyenlerin, İzmir marşına merakı manidar. Rehni alan, mülke sahip olmaz. Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan. Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar. Bakanı aday çıkardın olmadı, Başbakanı aday çıkardın olmadı.

İzmir’i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın. KapKaç ile olmaz bu işler. Milletten ödü kopanın zaten süresi geriye işler. Hadi Erdoğan, yarın o namerd ile kamera karşısına geçmeni ve tarihe yeni bir utanç fotoğrafı bırakmanı bekliyorum. Kaçan kaçsın, giden gitsin. Ben milletin gözüne bakıyorum. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Millet bu olan biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor."

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Özgür Özel CHP
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