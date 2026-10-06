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Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen görevden uzaklaştırıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen tutuklanmıştı. Özmen'in görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen görevden uzaklaştırıldı
Recep Demircan

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet Alma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent ÖZMEN, Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 05.10.2026 tarihli ve 2026/930 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır.

Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 06.10.2026 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.00’da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen görevden uzaklaştırıldı 1

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Eyüpsultan İstanbul Valiliği
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