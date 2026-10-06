HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'ın "Bırakın Los Angeles'ı ve San Diego'yu yok etsinler" sözleri ABD'yi karıştırdı! Beyaz Saray açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın ülkeye etkilerini değerlendirirken, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel." dedi. Trump'ın sözlerine tepki gösteren California Valisi Gavin Newsom, "Akıl sağlığı yerinde değil ve tehlikeli biri" ifadelerini kullandı. Ülkenin gündemine oturan sözlerin ardından Beyaz Saray'dan da açıklama geldi.

Trump'ın "Bırakın Los Angeles'ı ve San Diego'yu yok etsinler" sözleri ABD'yi karıştırdı! Beyaz Saray açıklama yaptı

ABD Başkanı Trump, Nebraska eyaletinde yaptığı konuşmada, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ülkeye etkisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ABD'lilerin yükselen fiyatları "ulusal ve küresel güvenliği sağlama"nın bedeli olarak kabul etmesi gerektiğini savunan Trump, savaşın "esasen neredeyse bittiğini" ancak bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

Trump ın "Bırakın Los Angeles ı ve San Diego yu yok etsinler" sözleri ABD yi karıştırdı! Beyaz Saray açıklama yaptı 1

"BIRAKIN LOS ANGELES'I SAN DIEGO'YU YOK ETSİNLER"

Trump, İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyebileceği bir senaryoya işaret ederek, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel." diye konuştu.

Trump ın "Bırakın Los Angeles ı ve San Diego yu yok etsinler" sözleri ABD yi karıştırdı! Beyaz Saray açıklama yaptı 2

CALIFORNIA VALİSİNDEN SERT TEPKİ

Bu iki kentin bulunduğu California eyaletinin Valisi Gavin Newsom, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın sözlerine tepki gösterdi. Newsom, "Donald Trump, California'yı işgal etmeleri için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini gönderdikten sonra şimdi de yabancı düşmanlarımızın Los Angeles ve San Diego'yu 'yok etmesi' gerektiğini söylüyor. Akıl sağlığı yerinde değil ve tehlikeli biri." ifadelerini kullandı.

Trump ın "Bırakın Los Angeles ı ve San Diego yu yok etsinler" sözleri ABD yi karıştırdı! Beyaz Saray açıklama yaptı 3

BEYAZ SARAY: "TRUMP BİR KENTE SALDIRI ÇAĞRISI YAPMADI"

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın ifadelerinin yanlış anlaşıldığını ve medyanın bu sözleri "gerçeklikle bağdaşmayan bir panik içinde" yanlış yorumladığını belirtti.

Trump ın "Bırakın Los Angeles ı ve San Diego yu yok etsinler" sözleri ABD yi karıştırdı! Beyaz Saray açıklama yaptı 4

Trump'ın, ABD'nin herhangi bir kentine saldırı çağrısı yapmadığının açık olduğunu kaydeden Cheung, “Açıkça, nükleere sahip bir İran durdurulmasaydı ABD'nin kentlerinin tehdit altında olacağını belirtiyordu. Başkan sayesinde Amerika daha güvenli. İran'ın nükleeri, donanması, hava kuvvetleri ve parası yok." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuğuna vitamin verenler dikkat! Faydadan çok zarar verebilirÇocuğuna vitamin verenler dikkat! Faydadan çok zarar verebilir
Cemil Tugay AK Parti'ye mi katılıyor? Dikkat çeken paylaşımCemil Tugay AK Parti'ye mi katılıyor? Dikkat çeken paylaşım

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Kaliforniya (California) Beyaz Saray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

Başakşehir'de okulda bıçaklı saldırı! Acı haber geldi

Başakşehir'de okulda bıçaklı saldırı! Acı haber geldi

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.