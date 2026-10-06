HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Cemil Tugay AK Parti'ye mi katılıyor? Dikkat çeken paylaşım: İzmir Marşı'na yer verildi

Kulislerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yarın AK Parti'ye katılması konuşuluyor. Gözler yarına çevrilirken AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti.

Cemil Tugay AK Parti'ye mi katılıyor? Dikkat çeken paylaşım: İzmir Marşı'na yer verildi

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bağımsız olarak devam edeceğini açıklamıştı. Tugay'ın geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme ise dikkat çekmişti.

Cemil Tugay AK Parti ye mi katılıyor? Dikkat çeken paylaşım: İzmir Marşı na yer verildi 1

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Siyaset kulislerinde Tugay'ın yarın AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor. Gözler yarına çevrilirken AK Parti sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Cemil Tugay AK Parti ye mi katılıyor? Dikkat çeken paylaşım: İzmir Marşı na yer verildi 2

İZMİR MARŞINA YER VERİLDİ

Paylaşılan görüntüde çöp dağına yer verilirken çiçeklerin açtığı görüldü. Videoda arka planda İzmir Marşı çalarken 07.10.2026 tarihi verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuğuna vitamin verenler dikkat! Faydadan çok zarar verebilirÇocuğuna vitamin verenler dikkat! Faydadan çok zarar verebilir
35 yaşından sonra yürüyüş yapanlar dikkat! 6 kritik kural35 yaşından sonra yürüyüş yapanlar dikkat! 6 kritik kural

Anahtar Kelimeler:
İzmir ak parti Cemil Tugay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

Başakşehir'de okulda bıçaklı saldırı! Acı haber geldi

Başakşehir'de okulda bıçaklı saldırı! Acı haber geldi

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.