Cemil Tugay AK Parti'ye mi katılıyor? Dikkat çeken paylaşım: İzmir Marşı'na yer verildi

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bağımsız olarak devam edeceğini açıklamıştı. Tugay'ın geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme ise dikkat çekmişti.
Siyaset kulislerinde Tugay'ın yarın AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor. Gözler yarına çevrilirken AK Parti sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Paylaşılan görüntüde çöp dağına yer verilirken çiçeklerin açtığı görüldü. Videoda arka planda İzmir Marşı çalarken 07.10.2026 tarihi verildi.
⏳ https://t.co/lou2slfWh0— AK Parti (@Akparti) October 6, 2026
Okuyucu Yorumları 0 yorum