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İzmir bugün AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'ın bugün rozet takması bekleniyor

İzmir'in AK Parti'ye geçeceği iddiası günlerdir konuşulurken, dün AK Parti tarafından 'İzmir Marşı' ile yapılan paylaşım gözleri Cemil Tugay'a çevirdi. Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılacağı ve rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı öğrenildi.

İzmir bugün AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'ın bugün rozet takması bekleniyor
Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle bir araya gelecek. Yasama Yılı Açılış Toplantısı öncesinde gözler, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çevrildi. Tugay'ın toplantıda AK Parti'ye katılması ve rozetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılması bekleniyor. İşte tüm detaylar...

ERDOĞAN MİLLETVEKİLLERİYLE BULUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılının başlamasının ardından AK Parti milletvekilleriyle ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

AK Parti Kongre Merkezi'nde yapılacak toplantının saat 11.00'de başlaması planlanıyor.

Erdoğan'ın toplantıda yeni yasama dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunması ve milletvekillerine önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

GÖZLER CEMİL TUGAY'DA

Toplantının en dikkat çeken başlığının ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı olması bekleniyor.

CHP'den istifa eden Tugay'ın bugün AK Parti'ye geçeceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tugay'a parti rozetini takacağı öne sürülüyor.

Tugay'ın AK Parti'ye katılması halinde İzmir siyaseti açısından önemli bir değişim yaşanacak.

AK PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN İZMİR PAYLAŞIMI

AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan İzmir temalı video da iddiaları güçlendirdi.

Videoda İzmir Marşı kullanılırken, paylaşımın sonunda “7 Ekim” tarihine yer verildi. Videodaki kum saati simgesi de dikkat çekti.

Paylaşım, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddialarının ardından kamuoyunda geniş yankı buldu.

İzmir bugün AK Parti ye mi geçiyor? Cemil Tugay ın bugün rozet takması bekleniyor 1

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara ve AK Parti'nin İzmir Marşı kullanılan paylaşımına tepki gösterdi.

Özel, yaptığı açıklamada “İzmir'i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın” ifadelerini kullandı.

İzmir bugün AK Parti ye mi geçiyor? Cemil Tugay ın bugün rozet takması bekleniyor 2

TUGAY, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cemil Tugay, 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir'in gündemindeki önemli konular ile kentin geleceğine ilişkin projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdiğini açıklamıştı.

Bu görüşmenin ardından Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar daha da gündeme gelmişti.

İzmir bugün AK Parti ye mi geçiyor? Cemil Tugay ın bugün rozet takması bekleniyor 3

İZMİR'DE 27 YIL SONRA BİR İLK

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 27 yıl sonra siyasi parti değişimi yaşanacağı belirtiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde son olarak 1994 yerel seçimlerinde DYP'den Burhan Özfatura belediye başkanı seçilmişti.

1999'da DSP'den Ahmet Piriştina göreve gelirken, Piriştina daha sonra CHP'den başkanlık yaptı. 2009 ve 2014 seçimlerinde Aziz Kocaoğlu, 2019'da ise Tunç Soyer CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

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AK PARTİ MYK DA TOPLANACAK

Öte yandan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) gündeminde de önemli başlıklar bulunuyor.

Toplantıda, fon soruşturmasının ardından atılması planlanan adımlar ve konuya ilişkin hazırlanacak yeni yasa teklifinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Milletvekillerinin yaz döneminde gerçekleştirdiği saha çalışmalarından hazırlanan raporların da MYK gündemine gelmesi beklenirken, 2028 seçimlerinin öne çekilip çekilmeyeceğine ilişkin olası takvimlerin de masaya yatırılacağı belirtiliyor.

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İzmir AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi Cemil Tugay
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