Adı fon kriziyle gündeme gelmişti! İş insanı Ali Emre Ballı'nın cansız bedeni bulundu

Finans ve varlık yönetimi alanındaki faaliyetleriyle bilinen iş insanı Ali Emre Ballı, "fon" kriziyle gündeme gelmişti. Sabah'ın haberine göre Çekmeköy'deki boş bir arazide araç içerisinde Ballı'nın cansız bedeni bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemede Ballı'nın tabancayla hayatını kaybettiği değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı ve geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

ALİ EMRE BALLI KİMDİR?

Finans, teknoloji ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren iş insanı ve yönetici Ballı, 1980 yılında Mersin’de doğdu. Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ballı, bir süre teknoloji sektöründe çalıştı, 2001 yılında girişimci olarak iş hayatına atıldı.

Ballı’nın kariyeri zamanla banka dışı finans sektörüne yöneldi. Finansman, finansal kiralama, varlık yönetimi, elektronik para ve ödeme sistemleri alanlarında çeşitli şirketlerde ortaklık ve yöneticilik görevleri üstlendi. Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı yapan Ballı, aynı zamanda Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Tarım finansmanı alanında faaliyet gösteren Tarfin’in de yönetim kurulu başkanı olan Ballı, şirketin ortakları arasında yer alıyordu.

Ballı’nın adı son dönemde yürütülen fon soruşturması kapsamında da gündeme geldi.