HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Adı fon kriziyle gündeme gelmişti! İş insanı Ali Emre Ballı'nın cansız bedeni bulundu

'Fon' kriziyle gündeme gelen iş insanı Ali Emre Ballı'nın cansız bedeni bulundu. Ballı, İstanbul Çekmeköy’de boş arazideki bir aracın sürücü koltuğunda ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde Ali Emre Ballı’nın tabancayla hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Adı fon kriziyle gündeme gelmişti! İş insanı Ali Emre Ballı'nın cansız bedeni bulundu
Recep Demircan

Finans ve varlık yönetimi alanındaki faaliyetleriyle bilinen iş insanı Ali Emre Ballı, "fon" kriziyle gündeme gelmişti. Sabah'ın haberine göre Çekmeköy'deki boş bir arazide araç içerisinde Ballı'nın cansız bedeni bulundu.

Adı fon kriziyle gündeme gelmişti! İş insanı Ali Emre Ballı nın cansız bedeni bulundu 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemede Ballı'nın tabancayla hayatını kaybettiği değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı ve geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

Adı fon kriziyle gündeme gelmişti! İş insanı Ali Emre Ballı nın cansız bedeni bulundu 2

ALİ EMRE BALLI KİMDİR?

Finans, teknoloji ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren iş insanı ve yönetici Ballı, 1980 yılında Mersin’de doğdu. Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ballı, bir süre teknoloji sektöründe çalıştı, 2001 yılında girişimci olarak iş hayatına atıldı.

Ballı’nın kariyeri zamanla banka dışı finans sektörüne yöneldi. Finansman, finansal kiralama, varlık yönetimi, elektronik para ve ödeme sistemleri alanlarında çeşitli şirketlerde ortaklık ve yöneticilik görevleri üstlendi. Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı yapan Ballı, aynı zamanda Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Tarım finansmanı alanında faaliyet gösteren Tarfin’in de yönetim kurulu başkanı olan Ballı, şirketin ortakları arasında yer alıyordu.

Ballı’nın adı son dönemde yürütülen fon soruşturması kapsamında da gündeme geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taciz skandalı! Öğretmenden veliye iğrenç mesajlar! Taciz skandalı! Öğretmenden veliye iğrenç mesajlar!
Sabahın ilk ışıklarında peşine düşüyorlar: Kilosu 600 liraSabahın ilk ışıklarında peşine düşüyorlar: Kilosu 600 lira

Anahtar Kelimeler:
İntihar fon soruşturması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

Fon krizinde yeni detay! Osman Arıkan Nacar 20 milyar TL'yle kaçtı

Fon krizinde yeni detay! Osman Arıkan Nacar 20 milyar TL'yle kaçtı

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.