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Bolu ormanlarında bereket: Kova kova toplanıyor, kilosu 600 lirayı buluyor

Bolu'da etkili olan yağışların ardından ormanlarda yetişmeye başlayan kanlıca mantarları, sabahın erken saatlerinde vatandaşlar tarafından kova kova toplanarak pazarlarda satışa çıkarılıyor. Yoğun talep gören kanlıca mantarının kilosu 500 ile 600 lira arasında değişirken, üreticiler mantarın henüz her yerde bulunmadığını belirtiyor.

Bolu ormanlarında bereket: Kova kova toplanıyor, kilosu 600 lirayı buluyor

Bolu'da etkili olan yağışlarla birlikte ormanlık alanlarda kanlıca mantarları yeniden görülmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde ormanlara çıkan vatandaşların kova kova topladığı mantarlar halk pazarlarında tezgâhlardaki yerini alırken, kilosu 500 ile 600 lira arasında alıcı buluyor.

YAĞIŞLARIN ARDINDAN ORMANLARDA ÇIKMAYA BAŞLADI

Kentte son dönemde etkili olan yağışlar, ormanlık alanlarda mantarların yetişmesini sağladı. Kanlıca mantarı toplamak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren ormanlık alanlara giderek mantar arıyor.

Toplanan kanlıca mantarları kovalara doldurularak halk pazarlarına getiriliyor. Tezgâhlarda kilosu 500 ile 600 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan mantarlar yoğun ilgi görüyor.

EN FAZLA TALEP KANLICA MANTARINA

Topladığı mantarları pazarda satan Aliye Şener, kanlıca mantarına vatandaşların ilgisinin yüksek olduğunu söyledi.

Şener, "Allah'a şükür mantar çıktı. Sabah namazına kalkıp ormana gidip topluyoruz. Topladığımız mantarları Bolu halkına sunuyoruz. Vatandaşın kanlıcaya ilgisi var. Kanlıca dışında tellice ve kayışkıran mantarları da çıkıyor ama en çok talep kanlıcaya" dedi.

KİLOSU 500-600 LİRA ARASINDA

Mantarların yeni çıkmaya başladığını ve bu nedenle toplamanın henüz kolay olmadığını belirten Şener, "Mantar yeni çıkıyor, daha toplaması zor. Her yerde bulunmuyor. Kanlıca mantarının kilosu 500-600 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu mantar
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