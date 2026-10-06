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Kameranın kapatılmasını istemişti! Mersin’de tepki çeken "pijamalı kadın" görüntülerine soruşturma

Mersin’de belediyelere yönelik operasyon sırasında kapıyı pijamayla açan bir kadının görüntülerinin basına yansıması tepki çekmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İçişleri Bakanlığı’nın görüntüleri çeken kolluk görevlileri hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Kameranın kapatılmasını istemişti! Mersin’de tepki çeken "pijamalı kadın" görüntülerine soruşturma
Mehmet Hazar Gönüllü

Mersin’deki operasyon sırasında eve yönelik arama kararının uygulandığı sırada çekilen ve kamuoyuna yansıyan görüntüler TBMM gündemine taşındı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Genel Kurul’da yaptığı açıklamada görüntüleri çeken kolluk görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AK PARTİLİ ZENGİN: "YAYIMLANMASI BİLE SUÇ"

Kadının mahremiyetinin ihlal edildiğini belirten Zengin, görüntülerin kaydedilmesine ve yayımlanmasına tepki gösterdi. Zengin, “Biz milletvekilleri olarak hukuktan yanayız. Bir kadının kendini en rahat hissettiği yerde görüntüsünün çekilmesi suçtur. Yayımlanması bile suçtur” dedi.

Kameranın kapatılmasını istemişti! Mersin’de tepki çeken "pijamalı kadın" görüntülerine soruşturma 1

"YAPTIRIMLA KARŞI KARŞIYA KALACAKLAR"

Adalet Bakanlığı’yla yaptığı görüşmenin ardından soruşturma bilgisini öğrendiğini söyleyen Zengin, İçişleri Bakanlığı’nın görüntüleri çeken kolluk görevlileriyle ilgili işlem başlattığını aktardı. Görüntüleri çeken ve paylaşanların soruşturma sonucunda yaptırımla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Zengin ayrıca olayın ardından Adalet Bakanlığı’nın soruşturma süreçlerinde aile ve kadınların mahremiyetine ilişkin bir genelge yayımladığını söyledi.

KAMERANIN KAPATILMASINI İSTEMİŞTİ

Tartışma doğuran görüntüler, Mersin’de belediyelere yönelik 1 Ekim sabahı düzenlenen operasyon kapsamındaki bir ev aramasında kaydedildi. Kapıyı üzerinde pijamasıyla açan kadın, polis ekiplerinden kamerayı kapatmalarını istemişti. Emniyet görevlisi ise “Endişe etmeyin. Bu polis kamerası. Görüntüler sadece bilgi amaçlı, yayınlanmayacak” yanıtını verdiği duyulmuştu.

Kameranın kapatılmasını istemişti! Mersin’de tepki çeken "pijamalı kadın" görüntülerine soruşturma 2

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Özlem Zengin
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