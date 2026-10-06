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Bakan Kurum’un gömleği sosyal medyada ilgi çekti! Zirvede ortak kıyafet: Hepsinde aynı yazı ve desen

Bakan Kurum’un Fiji’de giydiği renkli gömlek sosyal medyada ilgi çekti. Katılımcıların ortak olarak giydiği gömleğin üzerinde geleneksel motiflerin yanı sıra zirvenin adı bulunuyor. Kurum da programa ilişkin paylaşımında “geleneksel motifler” ve “kültürel zenginlikler” vurgusu yaptı.

Bakan Kurum’un gömleği sosyal medyada ilgi çekti! Zirvede ortak kıyafet: Hepsinde aynı yazı ve desen

COP31 öncesindeki hazırlık toplantıları için Pasifik’e giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu kez gömleğiyle konuşuldu. Fiji’deki programdan paylaşılan fotoğraflarda Kurum’un beyaz zemin üzerine renkli desenler taşıyan kısa kollu gömleği dikkat çekti. Toplantı masasındaki ve görüşmelerdeki diğer katılımcıların da aynı gömleği giydiği görüldü.

Bakan Kurum’un gömleği sosyal medyada ilgi çekti! Zirvede ortak kıyafet: Hepsinde aynı yazı ve desen 1

GÖMLEĞİN ÜZERİNDE ZİRVENİN ADI VAR

Geleneksel motifler ve geometrik desenlerle bezeli gömleğin üzerinde “Pacific PreCOP31” ile “Fiji & Tuvalu” yazıları görülüyor.

Bakan Kurum’un gömleği sosyal medyada ilgi çekti! Zirvede ortak kıyafet: Hepsinde aynı yazı ve desen 2

KURUM: GELENEKSEL MOTİFLERLE BULUŞTUK

Kurum, Fiji’deki buluşmaya ilişkin sosyal medya paylaşımında “Fiji’de geleneksel motifler, kültürel zenginlikler ve güçlü bir dayanışma ile küresel iklim diplomasisi için buluştuk” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’un gömleği sosyal medyada ilgi çekti! Zirvede ortak kıyafet: Hepsinde aynı yazı ve desen 3

ANTALYA ÖNCESİ PASİFİK’TE HAZIRLIK

Bakan Kurum, COP31 Başkanı sıfatıyla Antalya’da düzenlenecek iklim zirvesinin hazırlıkları kapsamında Fiji ve Tuvalu’daki programa katılıyor.

Bakan Kurum’un gömleği sosyal medyada ilgi çekti! Zirvede ortak kıyafet: Hepsinde aynı yazı ve desen 4

DHA'nın aktardığına göre, 5–8 Ekim tarihlerindeki buluşmalarda, iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan yaşayan Pasifik ada ülkelerinin talepleri ele alınıyor. Fiji’de COP31 Eylem Gündemi’ni anlatan Kurum, Tuvalu’da da deniz seviyesinin yükselmesine karşı yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Kurum’un gömleği sosyal medyada ilgi çekti! Zirvede ortak kıyafet: Hepsinde aynı yazı ve desen 5
Bakan Kurum’un gömleği sosyal medyada ilgi çekti! Zirvede ortak kıyafet: Hepsinde aynı yazı ve desen 6

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum gömlek
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