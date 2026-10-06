ABD'nin nükleer adımına Rusya'dan yanıt! O ülkeyi işaret etti: Üstü kapalı tehdit ettiler

Litvanya parlamentosunun ülke topraklarında nükleer silah bulundurulmasını yasaklayan anayasa hükmünün kaldırılmasına yönelik değişikliği kabul etmesine Rusya'dan tepki geldi.

RUSYA'DAN REST: "GERİLİM ARTACAK"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Rusya'nın bu gelişmeye ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Litvanya'da bir ABD askeri üssü kurmayı değerlendireceği yönündeki açıklamasına ilişkin, "NATO'nun fiilen lider ülkesi olan ABD'nin askeri altyapısı sınırlarımıza yaklaşıyorsa bu, elbette gerilimi tırmandırmaya yönelik bir adımdan başka bir şey olarak algılanamaz. Aynı durum, komşu bir devletin topraklarında nükleer silahların konuşlandırılması için de geçerlidir. Bu gelişmelerin hiçbiri Avrupa kıtasında istikrar ve öngörülebilirliğe katkıda bulunmayacak, aksine gerilimi önemli ölçüde daha da artıracaktır" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN LİTVANYA'DAKİ ASKERİ VARLIĞI

AB ve NATO üyesi Litvanya, Rusya ve Rusya'nın yakın müttefiki Belarus ile sınır komşusu. ABD, 2019'dan beri Litvanya'da yaklaşık bin askerden oluşan zırhlı bir tabur bulunduruyor. Bu birlikler dönüşümlü olarak görev yapıyor.

LİTVANYA'NIN NÜKLEER SİLAH YASAĞINI KALDIRMA HAMLESİ

Litvanya parlamentosunda ise bugün anayasanın ülke topraklarında nükleer silah bulundurulmasını ve yabancı askeri üs kurulmasını yasaklayan 137. maddesinin değiştirilmesine yönelik oylama gerçekleştirilmişti. Anayasa değişikliği için gerekli olan iki aşamalı oylamanın ilkinde, değişiklik teklifi 106 parlamenterin "evet", 18'inin "hayır", 6'sının ise çekimser oyuyla kabul edilmişti. Anayasa değişikliği için ikinci ve nihai oylama, en az 3 ay sonra yapılabilecek ve değişikliğin kabulü için Litvanya parlamentosu Seimas'ın 141 üyesinden en az 94'ünün değişiklik yönünde oy kullanması gerekecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır