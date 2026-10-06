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Oyuncak tabancayla kuyumcu soygunu: Senaryo tutmayınca eli boş kaldı

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Tekirdağ'da oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya çalışan şüphelinin planı, kadın çalışanın dikkati sayesinde sonuçsuz kaldı. Silahın oyuncak olduğunu fark eden çalışanın bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheli, altınları alamadan olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yüzüne tıbbi maske takarak kuyumcuya giren bir kişi, oyuncak tabancayı kadın çalışana doğrultup altınları istedi. Tabancanın oyuncak olduğunu fark eden çalışanın bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheli, hiçbir şey alamadan kaçtı.

Oyuncak tabancayla kuyumcu soygunu: Senaryo tutmayınca eli boş kaldı 1

Olay, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde yüzünde tıbbi maske bulunan bir kişi kuyumcuya girdi. Elindeki tabancayı kadın çalışana doğrultan şüpheli, altınları istedi.

OYUNCAK OLDUĞUNU ANLAYINCA BAĞIRDI

Kuyumcuda çalışan kadın, şüphelinin elindeki tabancanın oyuncak olduğunu fark etti. Bunun üzerine bağırarak tepki gösteren çalışanı gören şüpheli, paniğe kapılarak kuyumcudan hiçbir şey alamadan kaçtı. Kadın çalışan, kaçan şüphelinin arkasından koşarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Oyuncak tabancayla kuyumcu soygunu: Senaryo tutmayınca eli boş kaldı 2

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olayın ardından polis ekipleri, oyuncak tabancayla kuyumcuyu soymaya çalışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ hırsızlık
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