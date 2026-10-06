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Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday çıktı: Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal "Kesinlikle" diyerek duyurdu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan adayı olup olmayacağı tartışılırken CHP Genel Başkanlığına yeni bir talip çıktı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal "Kesinlikle" diyerek adaylık şartını duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday çıktı: Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal "Kesinlikle" diyerek duyurdu

CHP'de gündem olacak yeni bir adaylık açıklaması geldi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde kendisinin aday olacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu nun koltuğuna aday çıktı: Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal "Kesinlikle" diyerek duyurdu 1

"KESİNLİKLE ADAYIM"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Serik İlçe Başkanlığı'nda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ümit Uysal, 2027 yılı mart ayında yapılacak CHP kurultayına ilişkin 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacak mısınız?' sorusuna, "Kesinlikle adayım" karşılığını verdi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
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