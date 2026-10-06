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Kuzey Kore 'Yeni savaş tehlikesi' diyerek duyurdu! 21 Eylül'deki gerilim giderek büyüyor

Kuzey Kore, Güney Kore'nin 21 Eylül'de iki ülkeyi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) yürüttüğü mayın temizleme çalışmasının ardından "yeni savaş tehlikesinin" ortaya çıktığını bildirdi.

Kuzey Kore 'Yeni savaş tehlikesi' diyerek duyurdu! 21 Eylül'deki gerilim giderek büyüyor

Güney Kore'nin, 21 Eylül'de iki ülkeyi ayıran tampon bölgede yürüttüğü mayın temizleme operasyonu sırasında meydana gelen patlamanın yol açtığı gerilimin yankıları sürüyor.

YENİ SAVAŞ TEHLİKESİ

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ülkenin güney sınırında yeni savaş tehlikesinin ortaya çıktığı kaydedildi.

Kuzey Kore Yeni savaş tehlikesi diyerek duyurdu! 21 Eylül deki gerilim giderek büyüyor 1

Seul hükümetine karşı egemenlik haklarını kullanma konusunda daha kararlı ve açık tutum sergileneceği ifade edilen açıklamada, mayın temizleme operasyonunda meydana gelen patlamada Kuzey Kore'yi sorumlu tuttuğu belirtilen Güney Kore'nin, Pyongyang'ın uluslararası imajını zedelemeyi amaçladığı değerlendirmesine yer verildi.

"TİYATROYA KULAK ASMAMIZI GEREKTİRECEK HİÇBİR NEDEN YOK"

Açıklamada, ülkeye yöneltilen suçlamalar şiddetle reddedilerek, "Bizimle ilgisi olmayan mayınları temizleme girişimlerini önemsemiyoruz ve bu tür tiyatroya kulak asmamızı gerektirecek hiçbir neden yok." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore Yeni savaş tehlikesi diyerek duyurdu! 21 Eylül deki gerilim giderek büyüyor 2

Yonhap ajansının haberinde, Seul'ün Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığıyla (UNC) mayın temizleme faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın bulgularının açıklandığı belirtilmişti.

Askeri Sınır Hattı'nın (MDL) güneyinde meydana gelen ve Güney Koreli 3 askerin yaralanmasına neden olan patlamanın sebebinin Kuzey Kore tarafından "yerleştirilen" mayınlardan kaynaklandığının belirlendiği aktarılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 21 Eylül'de DMZ'de Güney Kore askerlerinin arama çalışması sırasında meydana gelen patlamada 3 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Kuzey Kore, patlamanın sorumluluğunu reddederek, askerlerine ateş açılması halinde "derhal ve acımasız" şekilde karşılık vereceğini belirtmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore savaş
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