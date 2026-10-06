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Washington Post’tan dikkat çeken seçim analizi: “Mavi dalga” ihtimali

Washington Post, 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimleri öncesinde sandıktan çıkabilecek 4 farklı senaryoyu mercek altına aldı. Demokratların anketlerdeki üstünlüğü ve Cumhuriyetçilerin finansal gücü yarışta öne çıkarken, Kongre'nin kontrolünden seçim güvenliğine kadar birçok kritik başlık ABD siyasetinin geleceği açısından belirleyici olacak.

Washington Post’tan dikkat çeken seçim analizi: “Mavi dalga” ihtimali
Sariye Nur Dönmez

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak kritik ara seçimlere bir ay kala siyasi rekabet giderek kızışıyor. Demokratlar anketlerdeki avantajları ve geçmiş seçimlerdeki eğilimleri öne çıkarırken, Cumhuriyetçiler sahip oldukları güçlü finansal kaynaklarla seçim yarışındaki dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın düşük popülaritesi ile erken oy kullanma verilerindeki hareketlilik de seçim sürecinin yakından takip edilen başlıkları arasında yer alıyor.

Washington Post’tan dikkat çeken seçim analizi: “Mavi dalga” ihtimali 1

Washington Post'un haberinde, Kongre'nin kontrolünden yasama gündemine ve 2028 başkanlık yarışının şekillenmesine kadar etkili olabilecek dört farklı seçim senaryosuna dikkat çekildi.

DEMOKRATLAR İÇİN "MAVİ DALGA" SENARYOSU

Demokratların güçlü bir seçim zaferi elde etmesi ihtimali öne çıkan senaryolardan biri olarak gösteriliyor. Cook Political Report verilerine göre Demokratlar hedefledikleri bölgelerin sayısını 46'ya yükseltirken, halk oylamasında oluşabilecek 10 puanlık farkın partiye 33 ek sandalye kazandırabileceği değerlendiriliyor.

Böyle bir tablonun ortaya çıkması halinde sonuçların 2006 ve 2018 yıllarında görülen büyük seçim dalgalarıyla benzerlik gösterebileceği belirtiliyor.

Washington Post’tan dikkat çeken seçim analizi: “Mavi dalga” ihtimali 2

KRİTİK EYALETLERDE SENATO YARIŞI

Senato'daki mücadelede de çekişmeli bir tablo öne çıkıyor. Alaska, Iowa, Maine, Michigan, New Hampshire, Ohio ve Teksas gibi seçim yarışının en kritik olduğu eyaletlerdeki anketlerde Demokratların önde olduğu belirtiliyor.

Kansas ve Nebraska gibi geleneksel olarak Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde dahi mevcut senatörlerin ciddi bir muhalefetle karşı karşıya bulunduğu ifade ediliyor.

Washington Post’tan dikkat çeken seçim analizi: “Mavi dalga” ihtimali 1

SEÇİM GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ ARTIYOR

Seçimlerin yerel düzeyde yürütülmesine rağmen federal müdahale iddiaları ve kolluk kuvvetlerinin oy verme merkezlerine gönderilebileceği ihtimali, seçim güvenliği tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Seçim yetkilileri, olası siber saldırılar ve fiziksel aksaklıkların yanı sıra seçim sonuçlarının ardından yaşanabilecek hukuki mücadelelere karşı kapsamlı tatbikatlar gerçekleştiriyor.

ANAYASAL KRİZ RİSKİ GÜNDEMDE

Sağcı aktivistlerin acil durum yetkilerinin kullanılması yönündeki çağrıları ve geçmiş seçim sonuçlarına yönelik şüpheci yaklaşımlar da seçim günü ve sonrasında hukuki anlaşmazlıkların ve anayasal gerilimlerin yaşanabileceği yönündeki endişeleri artırıyor.

Hangi senaryonun gerçekleşeceğinde ise 3 Kasım'a kadar seçime katılımın nasıl şekilleneceği ve kararsız seçmenlerin son anda hangi yönde tercih kullanacağı belirleyici olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
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