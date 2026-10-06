Isparta'da içinde cenaze bulunan tabut yola düştü

Olay, Isparta - Eğirdir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Şehir Hastanesi'nden Eğirdir ilçesine nakledilmek üzere iki cenaze götüren cenaze aracı, trafik ışıklarında durdu.

TABUT YERİNDEN KAYARAK YOLA DÜŞTÜ

Araç tekrar hareket ettiği sırada içinde erkek bir şahsa ait olduğu belirtilen cenazenin bulunduğu tabut yerinden kayarak yola düştü.

TABUT KALDIRILDI

Olayın ardından tabut, görevliler tarafından yeniden cenaze nakil aracına alındı. Cenaze, yolculuğun devam etmesinin ardından ilgili yakınlarına teslim edildi.

SABİTLEME SİSTEMİNDEKİ HATA NEDENİYLE DÜŞMÜŞ

Tabutun, sabitleme sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kayarak düştüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır