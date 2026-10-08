Belediye başkan yardımcısı gayrimenkul imparatoru çıktı! Tam 1630 mülk

Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda, aralarında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 bin 31 taşınmaza el koyma tedbiri uygulanırken, belediye başkan yardımcısının adına kayıtlı bin 630 taşınmaz olduğu ve evinde 11 bin 312 tabanca fişeği ele geçirildiği belirlendi.

BELEDİYE VE ŞÜPHELİLERİN EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması çerçevesinde, yeni ifadeler, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarından elde edilen deliller doğrultusunda ikinci dalga operasyonu başlatıldı. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 06.30'da Ankara ve Kırıkkale'de ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran, Ahmet Kızılçiçek, Faruk Dadalı, Ömer Hazar, Ayşe Öztürk, Canan Demirkaya, Elif Biçer ve Aliye Demirkaya gözaltına alındı. Ekipler Yahşihan Belediye binası ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaptı. Belediye binasında soruşturmaya konu imar işlemleriyle ilgili belge ve dosyalar incelendi, bilgisayar, cep telefonu, tablet, harici disk ve diğer dijital materyallere el konuldu.

2 BİNDEN FAZLA TAŞINMAZA EL KONDU

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ve bağlantılı kişilerin malvarlıkları incelemeye alındı. Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek adına kayıtlı 11, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran adına kayıtlı bin 630, Belediye Encümen Üyesi Faruk Dadalı adına kayıtlı 32 ve Belediye Encümen Üyesi Ömer Hazar adına kayıtlı 22 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı.

Soruşturma dosyasında örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında işlem yürütülen eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in yakınlarının malvarlıklarına da el konuldu. Biçer'in eşi Elif Biçer adına kayıtlı 83, kayınvalidesi Aliye Demirkaya adına kayıtlı 122, baldızı Canan Demirkaya adına kayıtlı 122 ve eşinin teyzesi Ayşe Öztürk adına kayıtlı 9 taşınmaz hakkında el koyma kararı verildi. Ayrıca Canan Demirkaya adına kayıtlı Porsche marka otomobil ile Ayşe Öztürk adına kayıtlı Mercedes-Benz G Serisi lüks cipe de el koyma tedbiri uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında el konulan taşınmaz sayısı 2 bin 31'e ulaştı.

BAŞKAN YARDIMCISI GAYRİMENKUL İMPARATORU ÇIKTI

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın malvarlığı oldu. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca hazırlanan mali analiz raporunda, Yıldıran adına bin 630 taşınmazın kayıtlı olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında alınan bazı ifadelerde, Yıldıran'ın tutuklu bulunan eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un finansal işlerini yürüttüğü ve "kasası" olduğu yönünde iddialar yer aldı. Savcılık, söz konusu taşınmazların malvarlığını korumak ve adli makamların denetiminden uzak tutmak amacıyla Yıldıran adına kaydedilip kaydedilmediğini araştırıyor. Ayrıca Yıldıran'ın Sungur döneminde başlatılan bazı imar işlemlerinin devam ettirilmesinde rol aldığı değerlendiriliyor.

EVİNDEN CEPHANE ÇIKTI

Jandarma ekiplerince Satılmış Serkan Yıldıran'ın ikametinde yapılan aramada, seri numarası bulunmayan 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile 11 bin 312 tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca cep telefonu, dizüstü bilgisayar, harici disk ve hafıza kartına el konuldu. Yapılan incelemelerde Yıldıran adına kayıtlı herhangi bir aracın bulunmadığı da tespit edildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve dijital materyallerle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır