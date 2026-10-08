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Arnavutköy’de "liseye saldırı" şeklinde sahte paylaşım yapan 2 çocuk gözaltına alındı

Arnavutköy’de bir liseye yönelik saldırı gerçekleştirileceği yönünde sosyal medyada yayılan asılsız paylaşımlar, öğrenci ve veliler arasında endişeye neden oldu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda hesabı yönettikleri tespit edilen 2 çocuk gözaltına alındı. Çocukların ilk ifadelerinde paylaşımları şaka amacıyla yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Arnavutköy’de "liseye saldırı" şeklinde sahte paylaşım yapan 2 çocuk gözaltına alındı

Olay, Arnavutköy Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son dönemde okullarda yaşanan saldırı ve kavga olaylarını konu alan iki kişi, Arnavutköy Anadolu Lisesi’nin adını kullanarak anonim bir sosyal medya hesabı açtı. Hesap üzerinden dün akşam saatlerinde yapılan paylaşımlarda, okulda bugün bir saldırı gerçekleştirileceği yönünde asılsız ifadeler kullanıldı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşımlar, öğrenciler ve veliler arasında endişeye neden oldu. Durumun okul yönetimi ve veliler tarafından emniyet birimlerine bildirilmesi üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

OKUL ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İhbarların ardından sabahın erken saatlerinden itibaren Arnavutköy Anadolu Lisesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Okulun bulunduğu bölgede sabit polis ekipleri görevlendirilirken, çevredeki devriye sayısı da artırıldı. Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevresinde kontroller gerçekleştirilirken, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri de sosyal medya hesabını yöneten kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

ÇOCUK BÜRO EKİPLERİ SAHTE HESABIN İZİNİ SÜRDÜ

Polis ekipleri, okul adına açılan anonim sosyal medya hesabını teknik incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında hesabın kullanımıyla bağlantılı IP bilgileri üzerinden şüphelilerin adreslerine ulaşıldığı öğrenildi.

Çalışmalar sonucunda sosyal medya hesabını yönettikleri tespit edilen M.P. ve Ş.Ö. isimli iki çocuk polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BİRİ OKULUN 10. SINIF ÖĞRENCİSİ ÇIKTI

Yapılan incelemelerde şüphelilerden M.P.’nin Arnavutköy Anadolu Lisesi’nde 10. sınıf öğrencisi olduğu, diğer şüpheli Ş.Ö.’nün ise aynı yaş grubunda bulunduğu ancak okula devam etmediği öğrenildi. İki çocuğun anonim hesap üzerinden okulda saldırı gerçekleştirileceğine yönelik paylaşımları dolaşıma soktukları belirlendi.

"ŞAKA AMAÇLI YAPTIK" DEDİLER

Gözaltına alınan M.P. ve Ş.Ö.’nün emniyetteki ilk ifadelerinde, sosyal medya paylaşımlarını şaka amacıyla yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Okul yönetimi ve velilerin ihbarları üzerine başlatılan çalışmayla şüphelilerin kimlikleri tespit edilirken, okulda saldırı gerçekleştirileceği yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

HALKI KORKU VE PANİĞE SÜRÜKLEME SUÇUNDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Gözaltına alınan iki çocuğun emniyetteki işlemlerinin ardından, "halkı korku ve paniğe sürükleme" suçlaması kapsamında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan sosyal medya paylaşımlarının ardından okul çevresinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’müzce; 07.10.2026 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden bir liseye yönelik yönelik tehdit içerikli paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde; tehdit içerikli paylaşımların Ş.Ö.(16) ve aynı lisede öğrenim gören M.P. (16) isimli yaşı küçük şahıslar tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Araştırmalarda; şahısların söz konusu paylaşımı eğlence amaçlı gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan yaşı küçük şahıslar 08.10.2026 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir."
Kaynak: İHA

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Arnavutköy
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