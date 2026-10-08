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Maltepe'deki facia yaşanmadan hemen önce kayda almış: "Çatlaklar oluştu, gün geçtikçe de büyüyor"

Maltepe’de 7 katlı binanın alttaki 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 10 kişi yaralı kurtarıldı. Binanın alt katındaki tekstil atölyesinde çalışan bir kişinin, duvardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüleri kaydeden tekstil atölyesi çalışanı Fatma Kaya "Elif, korkutmak istemem ama bizde böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor" dedi.

Maltepe'deki facia yaşanmadan hemen önce kayda almış: "Çatlaklar oluştu, gün geçtikçe de büyüyor"

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta 7 katlı binanın alttaki 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Üst katlarda bulunanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Enkazda yapılan çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3’ü çocuk 10 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazda yakınları bulunanlar da güvenli alanda bekleyişini sürdürüyor.

Maltepe deki facia yaşanmadan hemen önce kayda almış: "Çatlaklar oluştu, gün geçtikçe de büyüyor" 1

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan binanın en en alt katındaki tekstil atölyesinde çalışan bir kadının, duvardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

Maltepe deki facia yaşanmadan hemen önce kayda almış: "Çatlaklar oluştu, gün geçtikçe de büyüyor" 2

'KORKUTMAK İSTEMEM AMA ÇATLAKLAR OLUŞMAYA BAŞLADI'

Görüntüyü kaydeden tekstil atölyesi çalışanı Fatma Kaya "Elif, korkutmak istemem ama bizde böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor. Burası baya açılmış. Bu çatlaklar yoktu. Sizin evlerde çatlak var mı, ev üzerimize mi basıyor ne oluyor" dediği duyuldu.

Maltepe deki facia yaşanmadan hemen önce kayda almış: "Çatlaklar oluştu, gün geçtikçe de büyüyor" 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Maltepe yıkım enkaz deprem anında bina çökmesi
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