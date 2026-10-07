Hafifliği ve dayanıklılığıyla öne çıkan Camper deri ayakkabı indirimde

Ayakkabı alışverişinde lüks deri ve tüy gibi hafif bir taban konforunu aynı anda arayanlardansanız, doğru zamanda doğru yerdesiniz. Geleneksel çizgileri modern ve sürdürülebilir malzemelerle harmanlayan ikonik Camper Norman, her adımda premium bir hissiyat yaşatmak için tasarlandı. Şimdi 3.000 TL indirimle yakalayabileceğiniz bu özel modele hadi, yakından bakalım!
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%100 birinci sınıf dana derisi sayasıyla şıklığı ve dayanıklılığı bir arada sunan Camper Norman, klasik loafer çizgisini modern detaylarla yeniden yorumlayarak hem iş hayatında hem de günlük kombinlerde kusursuz bir uyum sağlıyor. Hafifliğiyle öne çıkan yenilikçi XL EXTRALIGHT® EVA dış tabanı sayesinde gün boyu yorgunluk hissettmeyen benzersiz bir konfor sunarken geri dönüştürülmüş içeriklere sahip iç astarıyla da çevre dostu bir yapı vadediyor.
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Bu içerik 7 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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