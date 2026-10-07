Hafifliği ve dayanıklılığıyla öne çıkan Camper deri ayakkabı indirimde

Ayakkabı alışverişinde lüks deri ve tüy gibi hafif bir taban konforunu aynı anda arayanlardansanız, doğru zamanda doğru yerdesiniz. Geleneksel çizgileri modern ve sürdürülebilir malzemelerle harmanlayan ikonik Camper Norman, her adımda premium bir hissiyat yaşatmak için tasarlandı. Şimdi 3.000 TL indirimle yakalayabileceğiniz bu özel modele hadi, yakından bakalım!

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CAMPER Norman Erkek Deri Ayakkabı

%100 birinci sınıf dana derisi sayasıyla şıklığı ve dayanıklılığı bir arada sunan Camper Norman, klasik loafer çizgisini modern detaylarla yeniden yorumlayarak hem iş hayatında hem de günlük kombinlerde kusursuz bir uyum sağlıyor. Hafifliğiyle öne çıkan yenilikçi XL EXTRALIGHT® EVA dış tabanı sayesinde gün boyu yorgunluk hissettmeyen benzersiz bir konfor sunarken geri dönüştürülmüş içeriklere sahip iç astarıyla da çevre dostu bir yapı vadediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika ayakkabı, duruşu, kalıbı, derisi, yumuşaklığı beklentinin üzerinde firma gerçekten giyilebilecek güzel bir ayakkabı üretmiş, ben kaliteli buldum. Yalnız ayakkabı bağcıklı olmadığından dolayı ayağı sarması ve kalıbının güzel görünmesi nedeniyle sanırım üst bilek kısmında sıkı bir lastik kullanılmış bu nedenle ayakkabı bu kısımda ayağı sıkıyor tabi ki zamanla esneyecektir ama bundan dolayı ayak girerken zorlanıyor ben de yorumlara bakıp ayak numaram olan 42 yerine 43 aldım ve ayağım ayakkabı içinde gayet rahat oldu sıkıntı çıkarmadı, fakat yukarıda da dediğim gibi üst bilek kısmındaki lastiğin sıklığı gidene kadar üst kısmında sıkma olacak, buna rağmen alınır mı giyilir mi derseniz bence kalite ve şıklığından dolayı gayet alınabilir. Tabi Amazonun indirimli fiyatını beklemek daha iyi olur."

"Çok beğendim, hafif ve rahat bir ayakkabı."

Bu içerik 7 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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