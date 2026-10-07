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Rampada kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da rampada kontrolden çıkarak devrilen tırda bulunan 1 kişi yaralandı.

Rampada kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle Gerger ilçesine bağlı Güzelsu (Cimik) Rampası mevkiinde kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan tır devrilerek yan yattı.
Meydana gelen kazada tır içerisinde bulunan Mehmet Ali K.(58) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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