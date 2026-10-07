20 milyar TL ile yurt dışına kaçan Osman Arıkan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş

Türkiye'nin konuştuğu son soruşturmasında adı geçen eski bürokrat Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar'ın, E-Data Teknoloji'nin üç büyük ortağından biri olduğu biliniyor. Şirketin diğer ortaklarından Ali Göl soruşturma kapsamında tutuklanırken, Nacar'ın soruşturma öncesinde 20 milyar TL çekerek yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü.

Nacar'ın E-Data Teknoloji'de yüzde 21,28 oranında payının bulunduğu belirtiliyor.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN 10 KATI

İddia edilen 20 milyar TL'lik tutar, soruşturmada adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilişkilendirilen 2,2 milyar TL'lik kazancın yaklaşık 10 katı olarak öne çıkıyor.

17 YILLIK KAMU KARİYERİ

Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'ın aktardığı sigorta kayıtlarına göre Nacar'ın çalışma hayatının önemli bölümü kamuda geçti.

Nacar, 2001-2002 yıllarında Şırnak Silopi Verem Sağlık Ocağı'nda memur, 2002-2013 yılları arasında ise Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptı.

2013-2015 yıllarında Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Daire Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Nacar, 2015-2017 döneminde yeniden Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştı.

2017-2018 yıllarında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu.

ÜST DÜZEY GÖREVLER

Nacar'ın kariyerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Dairesi Başkanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi üst düzey görevler de yer aldı.

2018-2019 döneminde özel bir şirkete ortak olan Nacar, 2019-2024 yılları arasında ise Yüksek İhtisas Üniversitesi'nde profesör olarak görev yaptı.

İKİ KEZ AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

Nacar ayrıca 2015 ve 2018 seçimleri öncesinde iki kez AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu ancak aday listelerinde yer alamadı.

KARDEŞİ ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

Nacar'ın kardeşi Halil Nacar ise Adana İl Sağlık Müdürü olarak görev yapıyor.

Halil Nacar'ın daha önce Yüreğir'den belediye başkan adayı gösterildiği, seçimi kazanamamasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü görevine döndüğü belirtildi.

SİGORTA KAYITLARINDA “MAKAM ŞOFÖRÜ”

Nacar'la ilgili en dikkat çekici iddia ise sigorta kayıtlarında yer alan meslek bilgisi oldu.

İddiaya göre Nacar, 2023 yılından bu yana “makam şoförü” olarak gösteriliyor. Kayıtlarda brüt ücretinin ise 33 bin 30 TL olduğu öne sürülüyor.

Böylece bakanlıklarda üst düzey görevler üstlenmiş ve akademik kariyeri bulunan Nacar'ın, sigorta kayıtlarında asgari ücret seviyesinde maaş alan makam şoförü olarak görünmesi dikkat çekti.

MAKAM ŞOFÖRÜ OLARAK GÖRÜNEN KİŞİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Kayıtlarda yer alan bir başka ayrıntıya göre Nacar'ın, 1993 doğumlu Ervin Asan'ın makam şoförü olarak gösterildiği ileri sürüldü.

Romanya'nın Köstence kentinde doğduğu belirtilen Asan hakkında açık kaynaklarda Romanya vatandaşı olduğu ve bu ülkede şarkıcılık yaptığı yönünde bilgiler yer alıyor.